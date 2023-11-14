شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للألمنيوم» تطلق برنامج التحدي لتعزيز التنوع بين الجنسين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، برنامج التحدي بالتعاون مع شركة «أورورا 50» وبحضور عبدالله علي النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة.

ويتم تنظيم برنامج التحدي برعاية وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويضم الشركات الصناعية الرائدة في دولة الإمارات التي يهيمن عليها الرجال من أجل تعزيز التنوع بين الجنسين. ويشارك في البرنامج كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة دبي للكابلات (دوكاب)، وشركة حديد الإمارات، وشركة «سيمنس»، وشركة «ستراتا»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وشركة «تكنيب إف إم سي».

وتهدف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى زيادة نسبة النساء العاملات لديها في المناصب الإشرافية إلى 25% بحلول عام 2025، وتتطلع إلى أن تصل نسبة النساء العاملات في جميع مناصب الشركة إلى 15% بحلول عام 2026.

تنوع واحتواء

قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية القيادة بتحقيق التوازن بين الجنسين وخلق فرص متساوية أمامهما في كافة مجالات الحياة، التزمت ’أدنوك‘ باعتبارها مزوداً عالمياً مسؤولاً للطاقة بتطبيق هذا المبدأ، ويسرنا الانضمام إلى برنامج ’التحدي‘ الذي يسهم في تحقيق هذا التوازن وتكريس مبدأ التنوع والاحتواء في الكوادر العاملة بقطاع الطاقة».

تحسين أداء

فيما قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم: «إن التنوع بين الجنسين في العمل يسهم في تحسين أداء الأعمال، ما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله. ونركز على تعزيز هذه القيمة من أجل تحقيق أهدافنا الطموحة لتنمية المواهب بمختلف فئاتها والاعتماد عليها في المستقبل».

تحقيق المعايير

وقال عبدالله النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون العمالة المساعدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «إن فوز الوزارة في الدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية لعام 2023، يؤكد مستوى الحرص والاهتمام بتحقيق معايير التوازن بين الجنسين في سوق العمل، وتطويرها لتواكب المستجدات الجديدة والتطورات التكنولوجية، والتي أسهمت في دخول المرأة مختلف ميادين العمل، لتشارك بفاعلية في جميع الأنشطة الاقتصادية بالدولة».

وتعمل لدى الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 470 امرأة يتولين العديد من المناصب بما في ذلك أكثر من 160 امرأة في أقسام العمليات والمرافق الفنية. كما انضمت 100 امرأة إماراتية إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في العام الماضي.