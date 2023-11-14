شكرا لقرائتكم خبر عن دبي على موعد مع مشاريع عقارية طموحة بـ4 مليارات درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «آرك» التطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، خططاً طموحة لإطلاق مشاريع سكنية وضيافة مرموقة بقيمة تزيد على 4 مليارات درهم في مواقع رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى الشهور الأربعة المقبلة.

وتشمل خطة مشاريع الشركة مجمعات سكنية راقية في منطقتي أرجان ودبي لاند، إضافة إلى مشروع رئيسي آخر في جزيرة المرجان.

ويضم المشروع القادم للشركة والذي يحمل اسم آرك ريزيدنسز، 100 شقة ذات تصميم أنيق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم في دبي لاند، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع السكني في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وسيوفر العديد من وسائل الراحة بما فيها بركة سباحة كبيرة الحجم على السطح، ومركز لياقة بدنية حديث، ومنطقة لعب للأطفال، والتي تقع داخل مجتمع متكامل.

ويسهم الالتزام بتسليم المشاريع في الوقت المحدد، والعدد المتزايد من المقيمين المغتربين في دبي الباحثين عن خيارات سكن ملائمة، في جعل آرك ريزيدنسز فرصة مربحة للمستثمرين الذين يبحثون عن عقارات يتم تجهيزها خلال وقت قصير مع عوائد محتملة قوية. أما بالنسبة إلى المستخدمين النهائيين، توفر آرك ريزيدنسز فرصة لامتلاك منزل استثنائي في حي راقٍ.

كما ستطلق الشركة مشاريع سكنية فاخرة إضافية في أرجان ودبي لاند، تتضمن 232 وحدة إضافية، لتلبية الطلب المتزايد على مساحات المعيشة الراقية في اثنتين من أكثر المناطق حيوية في دبي.

وقال راهول كومار جوبتا، رئيس «آرك» للتطوير العقاري: «إن مشاريعنا تتعدى مجرد مبنى سكني، بل تمثل تجسيداً للابتكار والتفرد، وهي مصممة لتتناسب مع طموح مدينة دبي». مضيفاً: قمنا بتعيين «ديكا» العقارية لتكون الشريك التسويقي الحصري لآرك ريزيدنسز، حيث تمتلك ثروة من الخبرة وشبكة عالمية تضم أكثر من 2500 شريك في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا.