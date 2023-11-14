شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» تستكشف فرص الطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «بيه تي بيرتامينا جيوثرمال إنرجي تي بي كي» عن التعاون مع كل من شركة «شيفرون» للطاقة، وشركة «مبادلة للطاقة»، وذلك لإجراء دراسة مشتركة لاستكشاف إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية في منطقة كوتاموباغو في مقاطعة شمال سولاويزي بإندونيسيا.

وتم التوقيع على اتفاقية الدراسة المشتركة خلال زيارة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى الولايات المتحدة، بحضور نائب الوزارة المنسقة للشؤون البحرية والاستثمار، جودي مهاردي.

تهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من قوة وخبرات الشركات الثلاث، حيث ستجمع بين خبرة «بيرتامينا جيوثرمال إنرجي» ونطاق انتشارها، باعتبارها أكبر شركة منتجة للطاقة الحرارية الأرضية بقدرات إنتاجية هائلة في إندونيسيا، إلى جانب الإمكانات الواسعة التي تتمتع بها شيفرون، كشركة طاقة متعددة الجنسيات، وتأخذ على عاتقها توفير الطاقة بطرق موثوقة ونظيفة، يضاف إلى ذلك سجل النجاح لشركة مبادلة للطاقة في توفير بدائل الطاقة الموثوقة والفعالة لإندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتزامها بأداء دور فاعل في تحول الطاقة، كشركة عالمية رائدة في مجال الطاقة.

من شأن هذه الاتفاقية، أن توفر إطاراً شاملاً لإجراء دراسة مشتركة لتطوير منطقة كوتاموباجو للطاقة الحرارية الأرضية. وعلى ضوء الإمكانات التي ترجّح توفير الكهرباء الحرارية الأرضية، تتماشى هذه الاتفاقية مع الإعلانات الأخيرة الصادرة عن حكومة إندونيسيا التي تهدف إلى إضافة 3.3 غيغاواط من الطاقة الحرارية الأرضية بحلول العام 2030. وقد تتمكن الكهرباء الحرارية الأرضية المنتجة في كوتاموباجو من توفير مصدر للطاقة النظيفة لتغذية السوق المحلية في إندونيسيا وربما تكون مصدراً لإنتاج الهيدروجين أو الأمونيا منخفض الكربون.

قوة مشتركة

قال جولفي هادي، مدير شركة «بيه تي بيرتامينا جيوثرمال إنرجي تي بي كي»: تهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من جوانب القوة المشتركة للأطراف الثلاثة في تطوير الطاقة الحرارية الأرضية في كوتاموباجو.

فيما قال واهيو بوديارتو، مدير شركة شيفرون في إندونيسيا: «نتطلع إلى تسخير الخبرة الفنية لشركة شيفرون وتقنيات الطاقة الحرارية الأرضية الجديدة لاستكشاف موارد الطاقة المتجددة لدعم أهداف تحول الطاقة في إندونيسيا».

مكون جوهري

بينما قال منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة؛ «انطلاقاً من سجلنا الحافل في توفير موارد الطاقة الاستراتيجية في إندونيسيا لأكثر من عقد من الزمان، يسعدنا التعاون من خلال هذه الشراكة مع كل من «بيرتامينا جيوثرمال إنرجي» و«شيفرون»، لاستكشاف آفاق التوسع في مجال الطاقة الحرارية الأرضية، لاسيما أنها تمثل جانباً مهماً من طموحات هذا البلد لتطوير قطاع الطاقة النظيفة. ويعتبر استكشاف مثل هذه المشاريع أحد المكوّنات الجوهرية لالتزامنا في مبادلة للطاقة بالقيام بدور فعال في تحوّل الطاقة، في الوقت الذي نواصل فيه العمل لدعم أهداف الحياد المناخي في إندونيسيا».