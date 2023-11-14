شكرا لقرائتكم خبر عن «إي أي إتش إثمار» و«نافس» يدعمان سياسة التوطين وتأهيل المواهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت مجموعة «إي أي إتش إثمار الدولية القابضة»، مذكرة تفاهم مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وهو الجهة الاتحادية المعنية بالإشراف على برنامج «نافس» بهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية في الدولة وإعداد وتوظيف رأسمال بشري مواطن ومُنتج يعمل في القطاع الخاص تحقيقاً للمشاركة الاقتصادية الفاعلة التي تدعم اقتصاد الدولة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك لإعداد وتوظيف المواهب الإماراتية الشابة، وتوفير فرص عمل لها في القطاع الخاص، والتي من ضمنها «إي أي إتش» تسعى المذكرة إلى تحديد الخطوات والإجراءات التي يمكن من خلالها للمجموعة التعاون مع مختلف البرامج التي يرعاها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج نافس، بما يحقق الأهداف المركزية التي وضعتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة بالدولة، وتوطيد الشراكة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في مجالات إعداد وتأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة.

توظيف 350 مواطناً

يتعهد مجلس التنافسية بإطلاع إي أي إتش على برامج ومبادرات برنامج نافس ومزاياها ومعايير الاستفادة منها، وكيفية التسجيل فيها وتنظيم ورش عمل للتعريف بتلك المبادرات، وفي المقابل، تتعهد إي أي إتش بحث شركاتها التابعة والمنشآت والشركات العاملة معها على الاشتراك في وتشجيع مبادرات وبرامج نافس، وتنظيم ورش عمل، لطرح وشرح تلك المبادرات، وتوظيف ما لا يقل عن 350 مواطناً في شركات المجموعة خلال عامين.

وقد وقع المذكرة عن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية غنَّام المزروعي، الأمين العام للمجلس، فيما وقعها عن «إي أي إتش» علي الجبيلي، العضو المُنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الطرفين وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

شراكات

قال غنَّام المزروعي: «مذكرة تُضاف إلى العديد من الشراكات التي ترسخت عبر السنوات الماضية بين برنامج «نافس» والجهات ذات العلاقة بهدف توفير فرص التدريب والتأهيل والتوظيف للشباب الإماراتي. وإننا على ثقة بأن تعاوننا مع إي أي إتش بموجب هذه المذكرة سيسهم في دعم برامجنا وتعزيز سياسة التوطين».

التزام راسخ

فيما قال علي الجبيلي: «جاء الإعلان عن هذا التعاون نتيجة مناقشات جادة وتوافق للرؤى مع الزملاء في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لتعزيز جهودنا بالمساهمة في اقتصاد دولة الإمارات، والاستفادة من قدرات الشباب الإماراتي، بناءً على التزامنا بالأهداف المركزية التي وضعتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات».

وأضاف الجبيلي: «أطلق نافس العديد من المبادرات الوطنية لبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالأخص في صعيد تدريب وتطوير الشباب الإماراتي. يجب الإشارة إلى أن هذه ليست الشراكة الأولى التي نطلقها مع الجهات الوطنية المكلفة بتدريب وتطوير وتوظيف المواهب الإماراتية، حيث إن ذلك يتجسد بشكل كبير في رؤية مجموعة إي أي إتش ورسالتها الاجتماعية».