شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» و«كوندور» تفعّلان شراكة الإنترلاين.. اتصال سلس لـ70 وجهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «طيران الإمارات» و«كوندور» الثلاثاء، تفعيل اتفاقية الإنترلاين المبرمة بينهما، والتي ستعزز اتصال العملاء إلى 70 وجهة تديرها الناقلتان في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط، بتذكرة واحدة وسياسة أمتعة مريحة.

ووقعت الناقلتان أيضاً اتفاقية برنامجي المسافر الدائم لتمكين أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات من كسب واستبدال الأميال على جميع الرحلات التي تشغلها كوندور.

وقع الاتفاقيتين عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وجينز بويد، المدير التجاري لشركة كوندور في معرض دبي للطيران. ويتوفر لركاب طيران الإمارات، اعتباراً من الثلاثاء، الاستمتاع بوصول سلس إلى وجهات أوروبية وكاريبية جديدة تديرها كوندور، بما في ذلك 24 نقطة إقليمية عبر فرانكفورت، و12 نقطة إقليمية عبر دوسلدورف، و9 نقاط إقليمية عبر هامبورغ، و12 نقطة إقليمية عبر ميونخ. وتشمل بعض المدن الأكثر شعبية، المتاحة أمام عملاء طيران الإمارات، كلاً من مالقة وكانكون وغرينادا وهافانا وإيبيزا وغيرها، بتذكرة واحدة وتسجيل الأمتعة بسهولة إلى الوجهة النهائية.

وتوفر الاتفاقية لعملاء كوندور سهولة الوصول إلى الرحلات التي تشغلها طيران الإمارات بين فرانكفورت ودبي، وعبرها إلى 12 نقطة في آسيا وأستراليا وإفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك أوكلاند وبانكوك وماليه ومسقط وموريشيوس وغيرها. وتوسع الشراكة الجديدة حضور طيران الإمارات في أوروبا بمقدار 57 نقطة إضافية عبر بواباتها الأربع الحالية في ألمانيا، ما يوفر مزيداً من الخيارات وإمكانية الاتصال لعملاء الناقلة إلى وجهات أوروبية شهيرة لسفر الأعمال والسياحة على السواء.