شكرا لقرائتكم خبر عن «إنفستكورب» تتطلع لجمع 550 مليون دولار لأول صندوق باليوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«إنفستكورب» لإدارة الأصول البديلة في الشرق الأوسط؛ إن الشركة تتطلع لجمع ما بين مليارين وأربعة مليارات يوان (274 إلى 550 مليون دولار) لأول صندوق لها للأسهم الخاصة باليوان، وذلك لاستكشاف فرص الاستحواذ في الصين.

وقال: إن الشركة، ومقرها البحرين؛ تعتزم التقدم خلال الأشهر القليلة المقبلة بطلب للحصول على ترخيص من الجهات التنظيمية الصينية بما يسمح لها ببدء جمع الأموال من المؤسسات المحلية العام المقبل.

وتمتلك شركة «مبادلة للاستثمار»- صندوق الثروة السيادي بأبوظبي، حصة 20 بالمئة في «إنفستكورب». (رويترز)