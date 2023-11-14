شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء نسبي في مؤشرات الأسهم الأمريكية ترقباً لقراءة التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم تشهد الأسهم الأمريكية تغيرًا يذكر مع استعداد المستثمرين لقراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة وأسبوع مليء بالرؤى المحتملة حول كيفية صمود المستهلكين في مواجهة تكاليف الاقتراض المرتفعة، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.

مؤشرات السوق الرئيسية

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.2% أو أكثر من 50 نقطة في حين تم تداول كل من مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك المركب بشكل متقارب. وكانت المؤشرات الأمريكية قد انتعشت يوم الجمعة لتغلق أسبوعها الثاني على مكاسب.

تقرير أسعار المستهلك

ينتظر المتداولون في الأسواق تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر المقرر صدوره يوم الثلاثاء، وهو أحد المدخلات الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي في قراراته بشأن سعر الفائدة. كما أبقت تعليقات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي الباب مفتوحًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة مما أدى إلى تثبيط التفاؤل بشأن تخفيف التضييق الذي ساعد على انتعاش الأسهم.

وخلال اليوم الثلاثاء، سوف يستوعب المستثمرون إحدى أهم نقاط البيانات التي سيأخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار في قراره القادم بشأن سعر الفائدة حول مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر (CPI). ومن المتوقع أن يظهر التقرير، المقرر إصداره في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تضخمًا رئيسيًا بنسبة 3.3%، وهو تباطؤ عن الزيادة السنوية في الأسعار بنسبة 3.7% في سبتمبر، وفقًا لتقديرات شبكة بلومبيرج الأمريكية. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين خلال أكتوبر بنسبة 0.1٪ في أكتوبر، وهو معدل أبطأ من الزيادة الشهرية البالغة 0.4٪ في سبتمبر.

تصنيف "موديز" للاقتصاد الأميركي

ومما زاد من اللهجة الحذرة المخاوف بشأن الوضع المالي للحكومة الأمريكية، بعد أن غيرت وكالة موديز نظرتها لديونها إلى "سلبية" من "مستقرة" ومع اقتراب موعد إغلاق آخر يوم الجمعة.

في هذا الإطار، حذر بيل دادلي المسؤول السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن المشرعين يفتقرون إلى الإرادة لحل الأزمة المالية حيث أن وضع الديون يزداد سوءًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

أسعار الطاقة

ومن المرجح أن يكون انخفاض تكاليف الطاقة قد أدى إلى جعل الأرقام الرئيسية تحقق مكاسب أقل. ويتوقع بنك أوف أمريكا انخفاضًا بنسبة 1.8% على أساس شهري في أسعار الطاقة، مدفوعًا بانخفاض أسعار الغاز، والتي انخفضت بشكل حاد خلال شهر أكتوبر.

أسعار الغذاء

وقال البنك إن تضخم أسعار الغذاء يجب أن يستمر بوتيرة تشبه الاتجاه بنسبة 0.2٪ على أساس شهري. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار في أكتوبر بنسبة 4.1٪ مقارنة بالعام الماضي - وهو ما يتوافق مع الزيادة السنوية التي رصدت في سبتمبر، وفقًا لبيانات بلومبرج. إضافة إلى صعود الأسعار الأساسية الشهرية بنسبة 0.3%، وهو ما يتوافق أيضًا مع الارتفاع الشهري في سبتمبر.

أرباح شركات التجزئة

وعلى هذا الأساس سيكون المستهلك الأمريكي موضع التركيز هذا الأسبوع مع صدور عدد كبير من أرباح شركات التجزئة. وبينما كانت القصة الاقتصادية لعام 2023 تدور إلى حد كبير حول المرونة والإنفاق الأفضل من المتوقع ، إلا أنها لم تترجم إلى ارتفاع أسهم التجزئة على مستوى القطاع.

وقالت كالي كوكس محللة الاستثمار لدى شركة "إي تورو" الأمريكية : "الأمريكيون انتقائيون في إنفاقهم، وعلى الرغم من أن ذلك يمكن أن يبقي الاقتصاد واقفا على قدميه، إلا أن ذلك يؤدي إلى تباين بين الشركات داخل القطاع" . كما أشارت كوكس إلى أن ارتفاع الإنفاق على السفر ساعد متوسطأسهم متاجر التجزئة القائمة على الخدمات على الارتفاع بنسبة 13.6% هذا العام. وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط متاجر التجزئة للسيارات وقطع الغيار بنسبة 12.6% منذ بداية العام، مما يعكس التباين الذي أشار ت إليه كوكس.