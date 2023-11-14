شكرا لقرائتكم خبر عن 5.3 % ارتفاعا في مناولة الحاويات بالموانئ السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر أكتوبر لعام 2023م ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة بنسبة 5.31% لتصل إلى 741,905 حاويات قياسية، مقارنة بـ 704,486 حاوية قياسية في الشهر ذاته من عام 2022م.

يعكس ذلك نجاح جهود الهيئة في تعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجستية، وتمكين الصادرات والواردات السعودية إلى الأسواق العالمية، وزيادة قدرة المملكة على المنافسة العالمية.

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الحاويات الصادرة

سجلت أعداد الحــاويات الصادرة خلال شهر أكتوبر 2023م زيادة بنسبة 9.72% لتصل إلى 224,822 حاوية، مقارنة بـ 204,903 حاويات في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 5.32% لتصل إلى 226,973 حاوية، مقارنة بـ 215,503 حاويات، في الشهر المقابل من عام 2022م.

وسجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 2.12%، لتصل إلى 290,110 حاويات مقارنة بـ284,080 حاوية في شهر أكتوبر لعام 2022م، مما يعكس تميز الموانئ باعتبارها عنصر جذب استثماري، ويسهم في زيادة كميات المناولة بالموانئ، ويؤكد متانة سلاسل الإمداد والحركة التجارية.

ويتماشى ذلك مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء ثلاث قارات.

حجم البضائع العامة

وبلغت أحجام البضائع العامة 627,637 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4,575,549 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 11,415,187 طنًا، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 791,683 رأس ماشية، بزيادة 297.94%، مقارنة بـ 198,947 رأس ماشية في الفترة ذاتها لعام 2022م.

واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة 59,810 ركاب ، بزيادة 35.11% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 44,268 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 109,646 سيارة، بارتفاع قدره 17.13% مقارنة بـ 93,611 سيارة، في الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 5.46% بنحو 1,062 سفينة، مقارنة بـ 1,007 سفن، في أكتوبر 2022م.

وشهدت الطنيات المناولة انخفاضاً بنسبة 5.90% ليصل إلى 24,973,667 طنًا من البضائع، مقارنة بـ 26,539,845 طنًا في الفترة المقابلة من عام 2022م، كما شهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر أكتوبر لعام 2023م انخفاضاً نسبته 34.61% لتصل إلى 1,609,345 طنًا، مقارنة بـ 2,461,009 أطنان في أكتوبر لعام 2022م.

يُذكر أن المملكة واصلت خلال العام الجاري 2023م تعزيز مكانتها ودورها العالمي في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، حيث قفزت 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف "2023 Lloyd's List" العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دولياً في مناولة أعداد الحاويات.

وحققت السعودية تقدمًا إضافيًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 77.66 نقطة، مقارنة بـ 76.16 نقطة في الربع الثاني لعام 2023م.