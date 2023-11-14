شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة القطرى: توجد فرص كثيرة لتعاون القطاع الخاص بين القاهرة والدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد محمد بن حمد بن قاسم وزير الصناعة والتجارة القطرى علي بناء علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع مصر لخدمة الاقتصادين المصري والقطري على حدٍ سواء فضلاً عن إفساح المجال للمصنعين والمصدرين من البلدين لإقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تعوق حركة التبادل التجاري بين مصر وقطر.

وأوضح بن حمد خلال كلمته بمجلس الأعمال المصري القطري المنعقد بالقاهرة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين للقطاع الخاص في المجالات الصناعية المختلفة بالإضافة إلي التسهيلات المقدمة من قبل الحكومتين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وذكر أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر تتجاوز 5.5 مليار دولار في مصر وهي من أكبر البلاد المستثمرة بالسوق المصري وسط مساعي مستمرة لتعزيز هذا الرقم وزيادة أيضا حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر.