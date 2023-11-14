شكرا لقرائتكم خبر عن «الطارق» تُكمل الدمج الأولي لذخائرها الموجهة بدقة على متن مقاتلات «هال تيجاس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إيدج»، للتكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن الختام الناجح لدراسات الجدوى المتعلقة بدمج ذخائر الطارق بعيدة المدى الموجهة بدقة على متن طائرات تيجاس المقاتلة الخفيفة من شركة «هندوستان آيرونوتيكس»، المعروفة اختصاراً باسم «هال»، وذلك على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2023.

ويعقب ذلك الإعلان مذكرة تفاهم جرى توقيعها في وقت سابق من العام الجاري بين شركة الطارق، المشروع المشترك بين إيدج ودينيل (جنوب إفريقيا)، والمسؤولة عن تصميم وإنتاج مجموعة الطارق النموذجية المتميزة من الذخائر بعيدة المدى الموجهة بدقة، وشركة هال الهندية الرائدة في تصميم وتصنيع وصيانة الطائرات والمحركات وإلكترونيات الطيران والملحقات المرتبطة بها. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دمج ذخيرة الطارق بعيدة المدى الموجهة بدقة على متن مقاتلات هال تيجاس الخفيفة ومنصات أخرى ضمن حملتها لتوفير حلول الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى في المنطقة.

وأشار ثيونيس بوثا، الرئيس التنفيذي لشركة الطارق: «يحدونا الفخر بعقد شراكة مع هال ضمن هذه الحملة الإستراتيجية لتقديم حلول متقدمة تقنياً لعملاء"تيجاس" في المنطقة. ونتطلّع إلى تقديم مجموعة الطارق من الذخائر الموجهة بدقة وبعيدة المدى إلى عملاء هال تيجاس عبر أنحاء العالم».

وجرى تصميم مجموعة الطارق من الذخائر المعيارية بعيدة المدى الموجهة بدقة، والتي تعمل في كل الأحوال الجوية ليلاً ونهاراً، لتناسب سلسلة مارك 80 وسلسلة الذخائر الجوية عالية السرعة ومنخفضة الاحتكاك المصممة في الهند. تؤدي إضافة مجموعة الأجنحة إلى تحويل الطارق-إس (المدى القياسي) إلى الطارق-إل آر (المدى البعيد)، ما يوسع نطاق المواجهة من 45 كم إلى 120 كم.

وتعد طائرة تيجاس مقاتلة خفيفة هندية الصنع وأحادية المحرك ومتعددة المهام ذات جناحين على شكل دلتا، ويتم إنتاجها بثلاث نسخ، مارك 1، ومارك 1 إيه، ونسخة التدريب. وكمنصة متعددة المهام، تم تصميم تيجاس لأداء أدوار مختلفة، بما يشمل الهجوم الأرضي والدعم الجوي والاستطلاع.

ويُتوقع الانتهاء من الدمج والتأهيل الكامل لذخائر الطارق بعيدة المدى الموجهة بدقة على متن مقاتلات هال تيجاس الخفيفة في الربع الثالث من عام 2024.

يمكن لزوار معرض دبي للطيران زيارة مجموعة إيدج ومحفظتها من الشركات في الجناح رقم 520 داخل القاعة الرئيسية، والجناح الخارجي S49، وذلك في دبي وورلد سنترال حتى يوم 17 نوفمبر.