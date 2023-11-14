شكرا لقرائتكم خبر عن «إيرباص»: محرك إيه 350-1000 «جيد تماماً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال كريستيان شيرير، رئيس الأنشطة التجارية في شركة «إيرباص» الثلاثاء، إن محرك رولز رويس الذي يشغل الطائرة إيه 350-1000 التي تصنعها الشركة «جيد تماماً»، وذلك بعدما طلب رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك من رولز رويس تعزيز المتانة وخفض كلف الصيانة.

وقال شيرير في «معرض دبي للطيران»: إنه محرك جيد تماماً يشغله العديد من العملاء حول العالم. تيم لا يقوم بتشغيله، رافضاً الإدلاء بمزيد من التعليقات. (رويترز)