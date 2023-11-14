شكرا لقرائتكم خبر عن «فيراري» موديل 1962 ثاني أغلى سيارة بـ51.7 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت سيارة من نوع «فيراري 250 جي تي أو» من طراز عام 1962 ثاني أغلى سيارة تباع في المزادات على الإطلاق في العالم، إذ تمت ترسيتها خلال مزاد أقيم في نيويورك الاثنين لقاء 51,7 مليون دولار، على ما أعلنت دار «سوذبيز»، ما يعكس الوضع الجيد للسوق رغم الأزمات.

ويختتم عملاقا قطاع المزادات «سوذبيز» و«كريستيز» هذا الأسبوع، موسمهما الخريفي الذي يتوقع أن يبلغ حجم مبيعاته مليارات الدولارات بفضل أعمال لبيكاسو ومونيه وسيزان وروثكو وسواهم، يتهافت على شرائها في مزادات نيويوركية بالغة الفخامة جامعو قطع فنية أثرياء وشراة آخرون يزايدون هاتفياً وتبقى أسماؤهم طي الكتمان.

شكلت سيارة «فيراري 250 جي تي أو» الحدث الأبرز في مزادات هذا الموسم، إذ شبّهتها «سوذبيز» بـ«التحفة الفنية»، معتبرة أنها الأعلى مكانة بين السيارات الرياضية.

وتجاوز سعر هذه المركبة الإيطالية الفارهة التي يمتلكها أحد جامعي السيارات الأمريكيين منذ 38 عاماً ما حققته سيارة «فيراري 250 جي تي أو» أخرى بيعت أيضاً في مزاد لدار «سوذبيز» عام 2018 لقاء 48 مليون دولار.

لكنّ السعر الذي بيعت به السيارة الاثنين بقي بعيداً من الرقم القياسي المطلق لثمن سيارة في مزاد الذي احتفظت به «مرسيدس» كوبيه من نوع 300 SLR Uhlenhaut بيعت بمبلغ 135 مليون يورو عام 2022.

وقال ناطق باسم دار «آر إم سوذبيز»، الفرع المختص من «سوذبيز» بالسيارات الفاخرة، إن إحدى النسختين الوحيدتين المتوافرتين من هذه السيارة بيعت في مزاد سري أقيم عام 2022 في متحف تابع للشركة المصنعة الألمانية في شتوتغارت. وأوضح أنها أصبحت يومها «أغلى سيارة تباع على الإطلاق» في العالم، سواء في مزاد أو في صفقة بيع خاصة.

ولم تمض دقائق قليلة على بدء المزاد الذي شاركت فيه مجموعة مختارة ومحدودة من الشراة المحتملين، حتى رُسَيَت سيارة «فيراري 250 جي تي أو» على أحدهم في مقابل 51,7 مليون دولار، ولم تصل المزايدات إلى السعر المقدّر البالغ «أكثر من 60 مليون دولار».

وهذه السيارة الرياضية التابعة لفريق فيراري Scuderia Ferrari، أي القسم المعني بسباقات السيارات في شركة «فيراري»، يحمل هيكلها الرقم 3765، وتبلغ سعة محركها أربعة لترات بقوة 390 حصاناً.

وتعود السيارة إلى عام 1962، واحتلت في تلك السنة المركز الثاني خلال سباق التحمل ألف كيلومتر على حلبة نوربورغرينغ الألمانية إضافة إلى سباق التحمل الشهير 24 ساعة في لومان الذي اضطر فيه الفريق إلى الانسحاب بسبب عطل في المحرك.

وبعد مشاركتها لسنوات قليلة في البطولات في جزيرة صقلية الإيطالية، بيعت السيارة وصُدرت إلى الولايات المتحدة في نهاية الستينات. وتنقلت هذه السيارة التي خضعت للترميم والتعديل بين عدد من المالكين الأمريكيين، قبل أن يستحوذ عليها جامع سيارات من ولاية أوهايو عام 1985 احتفظ بها إلى اليوم. (أ ف ب)