شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب حبيس نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن الشراء قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تقدم صورة أوضح بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1945.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمس الاثنين. كما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1949.50 دولار.

ويترقب المتعاملون في أنحاء العالم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها الثلاثاء وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها غداً الأربعاء. ويتوقع الاقتصاديون في وول ستريت تباطؤ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول، من زيادة 0.4% في سبتمبر/أيلول، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز. ولكن من المتوقع أن يظل معدل التضخم الأساسي عند 0.3% دون تغيير عن سبتمبر/أيلول.

وعلى الرغم من أن الذهب وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم، يزيد ارتفاع أسعار الفائدة من كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.3 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.6% إلى 869.20 دولار والبلاديوم 0.2% إلى 983.89 دولار. (رويترز)