شكرا لقرائتكم خبر عن منشأة تدريب ومحاكاة طيران لـ«فلاي دبي» بـ205.5 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «فلاي دبي» الثلاثاء، عن خططها لافتتاح منشأة تدريب ومحاكاة طيران كاملة بقيمة 205.5 مليون درهم ( 56 مليون دولار أمريكي). وقد بدأت بالفعل أعمال البناء في المنشأة المتقدمة ومن المقرر تشغيلها بكامل طاقتها بحلول يناير/ كانون الثاني 2025.

علامة فارقة

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»: «على مدى السنوات الـ 14 الماضية، حققت الناقلة نمواً هائلاً من حيث تطور الناقلة وابتكارها لتصبح ماهي عليه اليوم. ويمثل الاستثمار البالغ 205.5 مليون درهم ( 56 مليون دولار أمريكي) في منشأة التدريب الجديدة علامة فارقة أخرى في قصة نجاح «فلاي دبي» ويعكس التزامها الراسخ بالكفاءة التشغيلية والتميز. ومع توقعنا لتسلم نحو 130 طائرة جديدة حتى عام 2035؛ فإن وجود المنشأة الجديدة سيعطينا مرونة أكبر في برامج التدريب التي توفرها الشركات الأخرى من خلال امتلاك منشآت خاصة بنا.

وتقع المنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها 38,000 قدم مربعة في مقر «فلاي دبي» وتضم ست حظائر للمحاكاة، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 43,000 ساعة تدريب سنوياً. ويسمح التصميم الإنشائي المعياري للمبنى بالتوسع المستقبلي.

طلب مرتفع

فيما قال محمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وسلسلة التوريد: «نحن فخورون بالإعلان عن خطط إنشاء منشأة محاكاة الطيران الكاملة الخاصة بنا والتي كانت دائماً جزءاً حيوياً من استراتيجية النمو لدينا. مع استمرار ارتفاع الطلب على الطيارين وتدريبهم في المنطقة، أصبح من الضروري لشركات الطيران أن تتحكم بشكل أكبر في متطلباتها التدريبية. ستمكننا المنشأة الجديدة، التي من المقرر افتتاحها في عام 2025، من تقليل تكاليف التدريب لدينا، والتحكم في الجداول الزمنية لتدريب الطيارين وإعادة التدريب».

وأضاف «نعمل بشكل وثيق مع شركة ( سي ايه اي) التي ستوفر أجهزة محاكاة طائرات بوينغ 737 ماكس لبدء تدريب الطيارين في يناير 2025، بالإضافة إلى إمكانية إضافة حظيرتي تدريب أخريين لغرفتي محاكيات الطائرات ذات الجسم الضيق أو العريض.

دعم لا محدود

وقال نيك ليونتيديس، رئيس مجموعة الطيران المدني في شركة «سي ايه اي»: نبني على علاقتنا الطويلة مع فلاي دبي وندعم نموها من خلال أجهزة محاكاة الطيران الكاملة الأربعة المتطورة لطائرات بوينغ 737 المدرجة في هذه الاتفاقيات. كانت شركة سي ايه اي دوماً شريك التدريب لفلاي دبي منذ أن بدأت عملياتها، ونحن نتطلع إلى تقديم خبراتنا وحلولنا أثناء قيامهم بتوسيع وتطوير مركز التدريب الجديد في المنطقة.

من المتوقع أن يؤدي جهاز محاكاة الطيران الكامل الجديد ومنشأة التدريب التابعة لشركة فلاي دبي إلى خفض تكاليف التدريب على الناقلة بنسبة 36% خلال السنوات العشر الأولى من عملياتها. وتلبي المنشأة في المقام الأول احتياجات تدريب الطيارين في فلاي دبي بالإضافة إلى تدريب طاقم الطائرة. وتعطي المرونة في جدول تدريب الطيارين وتوفر أجهزة المحاكاة عند الطلب من توسيع قدرات التدريب الخاصة بالناقلة كما يمكن توسيع هذه الخدمة لتشمل احتياجات الشركات الأخرى في المستقبل.

بالإضافة إلى مرافق التدريب المتقدمة لطاقم الطائرة، توفر «فلاي دبي» مجموعة من برامج التدريب والتطوير لقوتها العاملة المتنامية من مقرها في دبي، والتي تشمل برنامج المبتدئين وبرنامج الصيانة والهندسة، بالإضافة إلى مركز فلاي دبي لتدريب طاقم الطائرة.