شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة كبيرة على «دبي التجاري» تخترق هدوء أسهم الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

سيطر الهدوء على مؤشرات أسهم الإمارات، الثلاثاء، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي على نحو طفيف بنسبة 0.02% إلى مستوى 9539 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.2% إلى 3974.59 نقطة.

وشهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم بنك دبي التجاري بنحو 16.7 مليون سهم بسعر 4.65 درهم للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 77.5 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم «أدنوك للحفر» 1.83% إلى مستوى 3.9 درهم، تزامناً مع إعلان الشركة ارتفاع أرباحها 36% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 944 مليون درهم، وتأتي أعلى من متوسط توقعات المحللين المقدرة عند 837 مليون درهم.

كما ارتفع سهم «أبوظبي الاول» 0.45% إلى 13.44 درهم.

وفي سوق دبي، واصل سهم «أمانات» الصعود بنسبة 0.85% إلى مستوى 1.18 درهم، كما ارتفع «ديوا» 1.6% إلى 2.44 درهم و«الإمارات دبي الوطني» 1.13% إلى 17.8 درهم، وذلك في مقابل تراجع «إعمار العقارية» 1.5% إلى 6.99 درهم.