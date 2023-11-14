شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات توقع سلسلة عقود بـ1.2 مليار دولار مع شركة «سافران» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات، أكبر شركة طيران دولية في العالم، اليوم عن سلسلة من العقود الممنوحة لشركة سافران بقيمة تزيد على 1.2 مليار دولار أمريكي. ويتضمن ذلك صفقة بقيمة مليار دولار أمريكي لشراء أحدث جيل من مقاعد سافران لأسطول طيران الإمارات الجديد من طائرات إيرباص A350 وبوينج 777X-9 وطائرات بوينج 777-300 الحالية.

وتشمل الاتفاقية مقاعد درجة رجال الأعمال والاقتصاد المميز والسياحية على طائرات الإمارات الإيرباص A350، ومقاعد درجة رجال الأعمال والاقتصاد الممتاز والسياحية على طائرات البوينج 777X-9. ستوفر المقاعد الجديدة مجموعة من التحسينات التي تضع معايير جديدة للراحة والخصوصية والملاءمة، بما في ذلك المساحة الواسعة وقائمة أكثر جرأة من الميزات الفاخرة والتشطيبات الداخلية الأنيقة والمستوى التالي من التكنولوجيا في كل فئة مقصورة.

وتمثل الصفقة أيضاً طلب تصدير مهم لشركة فرنسية، وهي جزء من استثمارات طيران الإمارات المستمرة في فرنسا وأوروبا.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «سافران شريك رئيسي لطيران الإمارات ونحن نعمل بشكل وثيق لإعادة تصور مقصوراتنا المستقبلية والارتقاء بها من خلال التصميم الذكي وأحدث التقنيات. سيكون هذا الإعلان مخصصاً لطيران الإمارات. ويكتسب إعلان اليوم أهمية كبيرة ليس فقط لأنه يعزز الشراكة بين طيران الإمارات وسافران، ولكن أيضاً لأنه يدعم تصنيع الطيران وسلسلة القيمة الأوسع في فرنسا ومختلف أنحاء أوروبا».

وقال أوليفييه أندريس، الرئيس التنفيذي لسافران: «تفتخر سافران بتحالفنا الاستراتيجي طويل الأمد مع طيران الإمارات«.»يؤكد استمرار شراكتنا الممتدة على مدار 30 عامًا التزام سافران بالحلول المبتكرة للتصميمات الداخلية للطائرات ومعدات وخدمات الطائرات المهمة لضمان أفضل تجربة ممكنة للركاب. وقد مهدت اتفاقيات اليوم الطريق للنمو المستمر لشركة سافران جنبًا إلى جنب مع عميلنا، الشركة الرائدة في مجال صناعة الطائرات. السوق العالمية. ونحن نتطلع إلى المستقبل أكثر من أي وقت مضى.»

وبالإضافة إلى المقاعد، ستقوم سافران كابين بتزويد أسطول طيران الإمارات من طائرات A350 بمجموعات سفن جالي بما يتماشى مع المعايير العالية لشركة الطيران عندما يتعلق الأمر بالجودة والتصميم. وسيتم تجهيز القوادس، سواء لأسطول طيران الإمارات من طائرات A350 أو B777-9، بنظام GEMini ومدخلات المطبخ المتطورة الجديدة من نوع NUVO مع ميزات وكفاءة وتكنولوجيا متقدمة.

وستقوم سافران لأنظمة الهبوط بتزويد طائرات الإمارات A350 بعجلات عالية الأداء ومكابح كربونية. توفر هذه المكابح توفيرًا كبيرًا في الوزن وتتميز بتصميم فريد يوفر تبريدًا أفضل لفترات زمنية أقصر (TAT) وزيادة توافر الأسطول.

وستوفر شركة Safran Passenger Innovations حل RAVE AeroConnect Ka لطيران الإمارات، مما يسمح بالاتصال عبر العديد من مقدمي الخدمات والترددات. وسيعمل هذا الحل المتكامل على تغيير الوضع الراهن للاتصال على متن الطائرة من خلال توفير مرونة لا مثيل لها لطيران الإمارات في مجال الترفيه واختيار مقدمي الخدمة. سيتم تجهيز 50 طائرة إيرباص A350 و60 طائرة إيرباص A380 و50 طائرة بوينغ 777X-9 بحل الاتصال عبر الأقمار الصناعية من سافران.