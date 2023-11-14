شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع السيارات يقود أسهم أوروبا ارتفاعاً قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، بقيادة أسهم السيارات والموارد الأساسية، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تقدم صورة أوضح بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة بعد صعود واسع النطاق في الجلسة السابقة.

وبجانب بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الثلاثاء، يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الثالث في منطقة اليورو.

وارتفعت أسهم قطاع السيارات 0.8 في المئة، في حين قفزت أسهم الموارد الأساسية واحداً في المئة بقيادة سهم شركة جلينكور الذي زاد 3.4 في المئة.

ووافقت الشركة على شراء حصة 77 في المئة في شركة التعدين الكندية تيك ريسورسز التابعة لشركة تيك ريسورسز ليمتد لإنتاج الفحم المستخدم في صناعة الفولاذ مقابل 6.93 مليار دولار نقداً.

وتصدرت شركة دليفري هيرو الألمانية التي تبيع الوجبات الجاهزة عبر الإنترنت المؤشر ستوكس 600 بقفزة 6 في المئة بعد أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله بشكل طفيف. (رويترز)