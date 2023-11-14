شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار في مصر اليوم.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، 14-11-2023، فيما حافظت العملة الخضراء، على آخر مستوياتها، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب لمستوى قياسي جديد.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، فيما سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

استقر سعر الدولار في بنك CIB اليوم، عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك HSBC عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما استقر في البنك المصري الخليجي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

تجديد وديعة الكويت

وكانت دولة الكويت قد جدّدت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، على أن ينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024، وذلك لدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.

وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار. فيما كشفت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

بيع أذون خزانة

وقال البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، إن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام قيمتها 1.6 مليار دولار في مزاد بعائد متوسطه 5.15%.

وتحل هذه الأذون التي ستُسوى في 14 نوفمبر محل أذون خزانة مماثلة القيمة بالدولار مستحقة بعد عام ومتوسط عائدها 4.60%.

وتحاول مصر خلال الفترة الحالية تعزيز مواردها من العملات الأجنبية للسيطرة على سوق الصرف وسداد التزاماتها الخارجية.

وبحسب محللون فإن مصر تحتاج إلى سيولة أجنبية تتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية.