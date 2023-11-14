شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب حبيس نطاق ضيق وترقب لبيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، اليوم الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن الشراء قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي يمكن أن تقدم صورة أوضح بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1945.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:33 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمس الاثنين، كما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1949.50 دولار.

توقع بتباطؤ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين

ويترقب المتعاملون في أنحاء العالم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها غدًا الأربعاء.

ويتوقع الاقتصاديون في وول ستريت تباطؤ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% في أكتوبر، من زيادة 0.4% في سبتمبر، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، ولكن من المتوقع أن يظل معدل التضخم الأساسي عند 0.3% دون تغيير عن سبتمبر.

وعلى الرغم من أن الذهب وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم، يزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.3 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.6% إلى 869.20 دولار والبلاديوم 0.2% إلى 983.89 دولار.