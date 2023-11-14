شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صعودها بنسبة 40%.. هل يعود سعر بيتكوين إلى 100 ألف دولار؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع محلل العملات المشفرة الشهير مايكل فان دي بوب ارتفاعاً كبيراً في سعر عملة بيتكوين المشفرة على المدى القريب، وذلك حتى قبل إطلاق الموافقة المتوقعة على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة بلاك روك، وفق ما ذكر موقع ناسداك الأمريكي.

ووفقًا لفان دي بوب، دخلت عملة البيتكوين تقريبًا عامها الأول من الارتفاع بعد أن أمضت عامًا في منطقة السوق الهابطة وعامًا آخر في مرحلة أسماها "التراكم". وقال فان دي بوب : "لقد شهدنا سوقًا هابطة لمدة عام وشهدنا تراكمًا لمدة عام آخر. والآن ندخل في فترة السنة الأولى من الدورة الصعودية". وارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 38% في الشهر الماضي وحده متجاوزة علامة 37 ألف دولار، لذا فإن السؤال بين المستثمرين والمتداولين الذين فاتهم الارتفاع هو ما إذا كان الآن هو الوقت المناسب لشراء بيتكوين.

هل هذا وقت شراء مناسب لـ"بيتكوين"؟

وفقًا لتحليل فان دي بوب، لا يزال مسار ارتفاع البيتكوين مستمر حيث قال إنه لا يزال هناك ارتفاع محتمل بنسبة 50٪ تقريبًا من المستوى الحالي البالغ 37000 دولار. وقال "على الأرجح أن السعر المرتفع سيتراوح بين 50 ألف دولار و55 ألف دولار".

وأوضح: "في هذه المرحلة، يقترب تأكيد انتهاء السوق الهابطة من 100٪ تقريبًا، خاصة مع اختراق مستوى 28000 دولار والحفاظ على المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 أسبوع لبيتكوين".

دورة بيتكوين على مدى 4 سنوات

وفقًا لرأي فان دي بوب، فهناك دورة بيتكوين واحدة على مدى أربع سنوات وقسمها إلى سوق هابطة لمدة عام واحد وتراكم لمدة عام آخر وسوق صاعدة لمدة عامين.

ومع انتهاء مرحلتي الهبوط والتراكم، يعتقد فان دي بوب أن هناك عامين من صعود البيتكوين أمام المستثمرين، مؤكدا أن: "العامان المقبلان سيكونان رائعين". وذكر موقع انفيستينج الأمريكي، أنه قد ارتفعت عملة بيتكوين للأسبوع الرابع على التوالي حيث يحوم سعر العملة المشفرة الرائدة أقل بقليل من أعلى مستوى لها خلال 18 شهرًا عند 38 ألف دولار.

صناديق تداول بيتكوين

ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 0.53٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية لتصل إلى 37,019 دولارًا. وزادت عملة البيتكوين بأكثر من 40٪ في الأسابيع الأربعة الماضية وسط توقعات متزايدة بالموافقة على إطلاق صناديق متداولة في البورصة قريبًا. وقبل أيام، كانت عملة البيتكوين قريبة من 38 ألف دولار، وهو أعلى سعر لها منذ مايو 2022.

بيتكوين على طريق استعادة أسعار 2021

لا تزال عملة البيتكوين في منتصف الطريق تقريبًا لاستعادة سابق جنون العملات المشفرة لعام 2021 عندما بلغت ذروتها بأكثر من 69 ألف دولار

يستهدف المتداولون حاليًا نقطة السعر الأعلى، والذي قد يصل قريبا إلى 43,289 دولارًا.

خلال الأسبوع الماضي، تم إيداع 230 مليون دولار من عملة البيتكوين في البورصات.

زخم قوي في العملات المشفرة

يأمل المضاربون على صعود البيتكوين أن يستمر الزخم القوي نحو علامة الخمسة أرقام، وفق ما ذكر موقع موتلي فول.

وبعد عام 2022 المخيب للآمال، تشهد عملة البيتكوين عامًا من الصعود الملحوظ، حيث ارتفع سعرها بنسبة 115٪ في عام 2023 (اعتبارًا من 10 نوفمبر).

ومع ذلك، تظل أقل بنسبة 47% من أعلى سعر لها على الإطلاق. ولكن مع اكتساب البيتكوين زخمًا قويًا في الأسابيع الأخيرة، يثور تساؤل حول إمكانية وصولها إلى 100000 دولار، وهو ما يترجم إلى عائد يصل إلى 170٪ تقريبًا من سعر اليوم؟ حول هذا، يرى محللون أن هذا احتمال حقيقي.

محفزات ارتفاع أسعار بيتكوين

تعتبر الفترة الحالية مرحلة نادرة لأن عملة البيتكوين قد تستفيد من ثلاثة محفزات محتملة على المدى القريب، وكلها يمكن أن تدفع سعرها إلى آفاق جديدة.

يأتي المحفز الأول في احتمالية الموافقة المعلقة للصناديق المتداولة في البورصة.

قدمت قائمة طويلة من شركات إدارة الأصول الكبرى، مثل بلاك روك من بين شركات أخرى، طلبات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، مع تحديد موعد نهائي لاتخاذ القرار في يناير 2024.

أما المحفز المحتمل الآخر فهو البنك المركزي واجراءات أكثر مرونة.

على مدى العام ونصف العام الماضيين، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم، وقد يستمر هذا الموقف.

عادةً ما تكون السياسة النقدية المتساهلة بمثابة أمر جيد للأصول الخطرة مثل الأسهم والبيتكوين.

ومع انخفاض أسعار الفائدة، يصبح المستثمرون على استعداد لتحمل المزيد من المخاطر لتحقيق مستوى معين من العائد وهذا يمكن أن يجذب المزيد من رأس المال نحو البيتكوين.