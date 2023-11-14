شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الـ30 لخبراء البيئة وتغير المناخ فى الدول أعضاء "أوابك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الاجتماع الـ 30 لخبراء البيئة وتغير المناخ في الدول الأعضاء، في مقر الأمانة العامة بدولة الكويت، شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة، ومندوبين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة(عبر الاتصال المرئي).

وافتتح المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك)، الاجتماع التنسيقي الثلاثين لخبراء البيئة وتغير المناخ في الدول الأعضاء والموضوع على خطة عمل الأمانة العامة لعام 2023. وقال الأمين العام إن عقد هذه الاجتماعات التنسيقية يأتي قبل موعد الاجتماع السنوي لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من أجل التحضير والتنسيق وبلورة المواقف التفاوضية العربية خلال جولة المفاوضات القادمة (COP-28) التي ستعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية شهر نوفمبر الحالي.

وأشار الأمين العام إلى أن هذا الاجتماع مخصص لمناقشة المواضيع التي تتطلب التنسيق خاصة فيما يتعلق بعمل اللجان وفرق العمل المعنية باتفاق باريس.

ويذكر أن هذه الدورة تنعقد وللمرة الثانية على التوالي في دولتين عربيتين عضوين في المنظمة في ظروف اقتصادية واستراتيجية في غاية الدقة والأهمية، وفي ظل تطورات مواقف الدول والمجموعات والتكتلات الدولية حيال سير المفاوضات والوضع الاقتصادي العالمى، مما قد يلقي بظلاله على سير المفاوضات.

وأكد الأمين العام على أن الركائز الأربع للمؤتمر، والتي سبق وأن أشار إليها رئيس مؤتمر الأطراف القادم (COP-28) احمد سلطان الجابر وهي:

تسريع عملية التحول العادل والمنصف والمسؤول للطاقة، وخفض الانبعاثات قبل 2030.

• أحداث تحول بمسار تمويل المناخ .

• حشد الجهود بمشاركة الجميع .

• التأكيد علي أن مخرجات Cop-28 تتفق مع مبادئ الاتفاقية واتفاق باريس.

- التأكيد علي مبدأ المسؤولية المشتركة.

وتؤكد دولنا الأعضاء على اهمية أن تتوائم مخرجات المؤتمر مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.

وقد قدمت الأمانة العامة خلال الاجتماع ورقة حول تطورات اتفاقية تغير المناخ والإعداد للجولة القادمة للمفاوضات في مؤتمر الأطراف القادم COP-28 .

تناولت الورقة تطورات اتفاق باريس لتغير المناخ كما استعرضت قمة الطموح المناخي لعام 2023 التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتناولت الورقة ايضا فعالية أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عُقدت بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8 – 12 أكتوبر 2023. كما تطرقت الورقة إلى التطورات الاقتصادية والمواقف التفاوضية ذات التأثير المحتمل على سير المفاوضات في COP-28 وأهم القضايا التفاوضية خلال الجولة القادمة.

استعرضت الأمانة العامة أهم التوصيات والنتائج والمواقف التفاوضية العربية، والتي من أهمها الركائز الأربع لمؤتمر الأطراف COP28 سالفة الذكر.