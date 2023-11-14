شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ربحيتها الكبيرة.. عزوف عن الاستثمار في أسهم شركات السلاح الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع استمرار الحرب على غزة منذ الشهر الماضي، بدأ بعض المستثمرين بأسواق الأسهم الأمريكية في الاتجاه بعيداً عن الاستثمار في شركات صناعة السلاح لأسباب أخلاقية، مع التحول إلى مجالات استثمار أخرى، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

من جانبه، نشر المستثمر الوسيط في أسواق الأسهم الأمريكية كينيث سونا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يسأل فيه متابعيه الذين يزيد عددهم عن 200 ألف ”إذا كنتم موافقين على الاستفادة من الحرب فأنا لست كذلك". ونصح الشركات بالابتعاد عن قائمة بأسماء وصناديق تركز على الاستثمار في الدفاع بما في ذلك صندوق "آي شير يو إس أيروسبيس آند ديفينس" و" إس بي دي آر إس آند بي أيروسبيس آند ديفينس".

عزوف عن الأرباح لأسباب أخلاقية

وتعد شركة سونا جزء من مجموعة من المستثمرين العاديين الذين صاروا يعزفون عن الحصول على ”العوائد بأي ثمن” لأسباب أخلاقية. ومع تصاعد الصراع الجيوسياسي الأخير، يتجاهل هؤلاء المستثمرون أسهم الدفاع على الرغم من بديهية سوقية تقول بأن شركات السلاح والصناديق العاملة في هذا المجال تميل إلى الأداء بشكل أفضل في أوقات الحرب.

مؤشرات شركات الأسلحة

في الواقع ارتفع مؤشر آي شير يو إس أيروسبيس آند ديفينس بأكثر من 4% في الأسبوع الذي أعقب هجوم عددٍ من الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر، واستمر في إنهاء شهر أكتوبر مرتفعًا بنحو 3.7%.

وفي الوقت نفسه، أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500، 0.5% فقط في ذلك الأسبوع وأنهى الشهر بانخفاض 2.2%.

وتدفق تجار التجزئة على أسهم وصناديق الدفاع في أعقاب الحرب، لكن التدفقات تراجعت منذ ذلك الحين، وفقا لشركة "فاندا" للأبحاث. وارتفعت أسهم عملاق الدفاع “آر تي إكس" خلال الفترة الماضية، حيث وجدت فاندا أنها أفضل اختيار للقطاع بين المستثمرين الأفراد، بعدما ارتفعت بنسبة 14٪ منذ بداية أكتوبر.

لكن لا يرى الجميع أن الصراع المتصاعد هو الوقت المناسب للاستثمار في أسهم الدفاع. سجلت الصناديق الاستثمارية غير المتعاملة في أسهم شركات الأسلحة، زيادة بمقدار خمسة أضعاف في العمليات الترددية بين الهجوم وأوائل نوفمبر مقارنة بالشهر السابق.

انتقادات لشركات الدفاع

تعد صناديق الاستثمار التي تتجنب أسهم الدفاع وإزالة الغابات جزءًا من مجموعة أدوات من منظمة "آز لو سو" غير الربحية التي تهدف إلى مساعدة المساهمين على التحقق مما إذا كانت أموالهم مستثمرة في شركات مرتبطة بموضوعات مثل الأسلحة أو إزالة الغابات. وقال أندرو بيهار الرئيس التنفيذي للشركة ، إنه قد يكون من الصعب بشكل خاص بالنسبة للذين لديهم أموال في صناديق كبيرة فك رموز الشركات التي يستثمرون فيها.

ذكر بيهار: ”يجب أن يكون للشخص الذي يكسب المال الحق في أن يقرر كيفية استثماره ويجب أن يكون قادرًا على الاستثمار بما يتماشى مع قيمه.وجدنا أن هناك علاقة قوية بين الأشخاص الذين يريدون ذلك، لكنهم لا يعرفون كيفية القيام بذلك".

وأشار منتقدو شركات الدفاع إلى أن الحاجة إلى منتجاتها يمكن أن تزداد خلال فترات الصراع الجيوسياسي المتصاعد، لكن بدأ تأثير الحرب الأخيرة على هذه الشركات في الظهور بالفعل.

الطلب على الأسلحة

قال المدير المالي جيسون أيكن في "جنرال ديناميكس" إن الطلب على الأسلحة من المرجح أن يشهد ″ضغوطا تصاعدية” مع اندلاع حرب الاحتلال إلى جانب الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

كما سلط الذين يعانون من هواجس أخلاقية تاريخياً الضوء على عدد القتلى في الحرب كسبب لعدم ارتياحهم.

استثمارات بعيدة عن السلاح

تجاوزت الزيادة الأخيرة في الاهتمام بالصناديق الخالية من الأسلحة ما رصد في فبراير ومارس من عام 2022 بعد التدخل الروسي في أوكرانيا، حسبما قالت شركة آز يو سو.

وتعد هذه الحسابات الأخلاقية أحدث مثال على الاتجاه المتزايد لدى بعض المستثمرين الذين يريدون أن تعكس ممتلكاتهم القيم الشخصية. وقال براد باربر المحلل المال: "إن الكثير من المناهضين للحرب عبروا عن رغبتهم في عدم الاستثمار بأسهم تدعم استمرارها".