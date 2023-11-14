شكرا لقرائتكم خبر عن «تاكسي دبي» تضاعف أرباح 9 شهور إلى 267 مليون درهم.. والإيرادات 1.4 مليار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت شركة تاكسي دبي نمواً في إيراداتها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بنسبة 31.4% عند 1.76 مليار درهم مقارنة بالعام السابق الذي سجل 1.34 مليار درهم، وأعلى من المستوى المسجل قبل الجائحة في 2019. وبلغت أرباح العام الماضي 224.37 مليون درهم بنمو 50% من 149.5 مليون درهم في 2021.

وخلال 9 شهور الأولى من 2023، ارتفعت الإيرادات 11.1% مقارنة بذات الفترة من العام السابق لتصل إلى 1.41 مليار درهم مقابل 1.27 مليار درهم في فترة المقارنة، مع نمو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 25.5% و نمو هامش صافي الدخل بنسبة 18.9%. وبلغت أرباح 9 شهور 267.13 مليون درهم، بنمو 98.6% مقابل 134.5 مليون درهم في فترة المقارنة.

وخلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، ارتفعت الإيرادات 10.7% إلى 956.6 مليون درهم مقارنة بـ864.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022، حيث تواصل الشركة تجربة طلب قوي وثابت على خدماتها في جميع خطوط أعمالها. وبلغت أرباح النصف الأول من العام الجاري 186.3 مليون درهم بنمو 70.9% على أساس سنوي من 108.99 مليون درهم في فترة المقارنة.

وتواصل شركة تاكسي دبي الاحتفاظ بتدفق نقدي حر قوي بقيمة 95.4 مليون درهم ونسبة تحويل نقدي قوية تبلغ 44.8% لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

أبرز نقاط الأداء المالي النصف الأول السنة المالية 9 شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2023 2022 2022 2021 2023 2022 الإيرادات (بالألف درهم) 956,679 864,107 1,762,823 1,341,342 1,413,736 1,272,132 الأرباح قبل ال خصم (بالألف درهم) 243,300 153,759 316,415 241,303 360,540 204,146 هامش الأرباح قبل ال خصم % 25.40% 17.80% 17.90% 18.00% 25.50% 16.00% صافي الدخل (بالألف درهم) 186,332 108,990 224,375 149,506 267,138 134,597 هامش صافي الدخل % 19.50% 12.60% 12.70% 11.10% 18.90% 10.60%

الأداء التشغيلي



وخلال العام 2022 كان حجم أسطول الشركة 6643 مركبة بنمو 7.9% مقابل 6154 مركبة، وارتفع العدد إلى 7146 مركبة بنهاية النصف الأول من العام 2023. وحققت الشركة 38 مليون رحلة في 2021 ليرتفع العدد إلى 42 مليون رحلة في 2022 بنمو 10.5%. ووصل عدد الرحلات إلى 22 مليون رحلة في النصف الأول م نالعام 2023 بنمو 4.7%.

أبرز الأداء التشغيلي الوحدات النصف الأول السنة المالية 2023 2022 2022 2021 إجمالي حجم الأسطول عدد المركبات 7,146 6,487 6,643 6,154 مركبات الأجرة / إجمالي الرحلات عدد الرحلات (بالملايين) 22 21 42 38

الطرح المرتقب

وأعلنت شركة تاكسي دبي، نيتها إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي، حيث سيتم إتاحة 624,75 مليون سهم بقيمة اسمية 0.04 درهم (أربعة فلوس) في الطرح، والتي تمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال شركة تاكسي دبي. وتم تحديد رأسمال الشركة، كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 100 مليون درهم مقسم إلى 2,5 مليار سهم مدفوع بالكامل.

وجميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً، وسيتاح الطرح العام الاولي للمستثمرين الأفراد والآخرين في إطار اكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، إلى جانب المستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات، في إطار اكتتاب المستثمرين المؤهلين.

ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (الشريحة الأولى) من 21 إلى 28 نوفمبر الجاري، بينما تستمر فترة الاكتتاب في الطرح للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية) حتى 29 نوفمبر.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال تطبيق عملية بناء سجل الأوامر، فيما يحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح، وكذلك حجم كل شريحة، في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، وفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ومن المتوقع إتمام عملية قبول الإدراج وبدء التداول في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023.