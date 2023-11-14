شكرا لقرائتكم خبر عن «تدرا» تدشن أعمال «جمعية الاتصالات الراديوية» 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تدشين أعمال جمعية الاتصالات الراديوية 2023، وذلك قبيل انطلاق المؤتمر العالمي الذي يعقد بدبي في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر من العام الحالي.

وافتتحت أعمال جمعية الاتصالات الراديوية بكلمة ألقاها المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في الهيئة، بصفته عميد الدورة الحالية من الجمعية، رحّب فيها برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، مؤكداً الدور المهم الذي تقوم به جمعية الاتصالات الراديوية.

وقال الزرعوني: «تنبع أهمية اجتماعات جمعية الاتصالات الراديوية من الدور الحيوي والمركزي الذي تتولاه في اعتماد قرارات وتوصيات ومسائل الدراسة في قطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-R ). كما أن القرارات والمناقشات التي ستخرج بها اللجنة ستشكل إطار العمل للدراسات الحيوية، ما يسهم في تطوير معايير وممارسات الاتصالات الراديوية بصورة تعكس التزامنا جميعاً بأعلى مستويات الابتكار والتعاون، وستكون المهام التي يتم التعامل معها في هذا الملتقى بداية لسلسلة من الإجراءات التي تؤدي إلى مخرجات فعالة خلال الفترة الدراسية المقبلة، على أن تتركز جهود مجموعات الدراسة على القضايا الأكثر أهمية».

وأضاف: «في كل الاجتماعات المندرجة ضمن جمعية الاتصالات الراديوية، يؤدي الجميع دوراً إنسانياً عالي الأهمية يجسد مفهوم الفريق الإنساني المتكامل والمتعاون، حيث تتوحد جهود الدول والقطاعات في كل القضايا المتعلقة بالاتصالات الراديوية، بما ينعكس على الأهداف المشتركة في التنمية والازدهار والتقدم للشعوب كافة، والتي تتلخص في رسم مسار مستقبلي تلتقي فيه التكنولوجيا مع احتياجات المجتمع في انسجام مع الطيف الذي نتقاسمه».

وتضمنت فعاليات اليوم الأول لانطلاق أعمال جمعية الاتصالات الراديوية كلمات افتتاحية لكل من دورين بوغدان-مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وماريو مانيفيتش مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات، وكارول ويلسون، الرئيسة المنتخبة لجمعية الاتصالات الراديوية، تحدثوا خلالها حول أهمية ما تقوم به الجمعية من أعمال تهدف إلى تطوير الخدمات عبر بنية تحتية متطورة وتكنولوجيات تخدم المجتمعات وتساعد على التنمية الاقتصادية، بصورة لا تقل عما تقوم به المؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وتلا هذه الكلمات مناقشة أجندة أعمال الجمعية، بما في ذلك مشروع جدول أعمال الجمعية، وجدول أعمال الجلسة العامة الأولى، والمشروع المقترح للتنظيم الخاص بالجمعية، والجدول الزمني للاجتماعات، واجتماع رؤساء الوفود والمقترحات الخاصة بتعيين رؤساء ونواب رؤساء الجمعية.