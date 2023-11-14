شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول باكستاني: اهتمام سعودي للاستحواذ على حصص بمنجم ذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول باكستاني الثلاثاء؛ إن السعودية أبدت اهتماماً بالاستحواذ على حصص في منجم «ريكو ديك» الباكستاني للذهب والنحاس.

وقال جهان خان، مستشار رئيس الوزراء في مجلس التسهيلات الخاصة بالاستثمار للصحفيين إن الحكومة عينت مستشاراً عالمياً لتقييم حصص المنجم.

ولم يحدد هوية المستشار العالمي.

وذكر أن من المقرر الانتهاء من التقييم بحلول 25 ديسمبر/ كانون الأول، مضيفاً أن إسلام أباد ستدخل في محادثات مع الرياض بعد اكتمال التقييم.

وتقع مناجم «ريكو ديك» في إقليم بلوخستان بجنوب غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان وإيران. ويعتقد خبراء التعدين أنها تحتوي على بعض من أكبر احتياطيات النحاس والذهب في العالم. (رويترز)