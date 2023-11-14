شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» تخفض التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص في البلاد، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الدين الحكومي المرتفع بالفعل.

وخفضت «فيتش» في وقت متأخر من أمس الاثنين، تصنيف كل من «البنك الأهلي المصري» و«بنك مصر» و«بنك القاهرة»، وهي بنوك حكومية، وكذلك «البنك التجاري الدولي» الخاص إلى «B-» من «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وخفضت «فيتش» في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أيضاً التصنيف الائتماني لمصر. وبالمثل، خفضت وكالتا «موديز» و«ستاندرد اند بورز» التصنيف الائتماني لمصر وللبنوك الأربعة إلى منطقة عالية المخاطر الشهر الماضي. (رويترز)