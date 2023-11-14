شكرا لقرائتكم خبر عن 82.8 مليار دولار رصيد طلبيات الطائرات التجارية في معرض دبي للطيران 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجل اليوم الثاني من الدورة الثامنة عشر من معرض دبي للطيران 2023، توقيع طلبيات شراء طائرات تجارية جديدة بقيمة تشمل 58 طائرة، 9.65 مليار دولار بما يعادل 35.4 مليار درهم، وفقاً للأسعار المعلنة.

وبذلك يرتفع إجمالي الطلبيات التجارية خلال اليومين الأول والثاني من معرض دبي للطيران 2023 إلى 82.85 مليار دولار، بما يعادل 304 مليارات درهم، بإجمالي 264 طائرة تجارية جديدة ضمن طلبيات مؤكدة.

ووقعت «مصر للطيران»، صفقة جديدة مع شركة إيرباص، لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، وتأتي هذه الصفقة في إطار سعى الناقل لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي، وتصل قيمة الصفقة إلى نحو 3.17 مليار دولار (نحو 11.6 مليار درهم).

من جانبها، وقعت «بوينغ» والخطوط الجوية الإثيوبية، طلبية شراء، 11 طائرة «787 دريملاينر 9» بقيمة 3.2 مليار دولار (نحو 11.7 مليار درهم) إضافة إلى 20 طائرة «737 ماكس 8» بقيمة 2.43 مليار دولار نحو 8.91 مليار درهم، بإجمالي 5.63 مليار دولار، أي بما يعادل 20.66 مليار درهم. وذلك إلى جانب صفقة خيار حقوق شراء 15 طائرة 787 دريملاينر9، و21 طائرة 737 ماكس.

ووقعت شركة «سكات إيرلاينز» الكازاخستانية طلبية لشراء 7 طائرات بوينغ 737 ماكس 8 بقيمة تصل إلى 851 مليون دولار (نحو 3.1 مليار درهم).

كما أعلنت «العربية للطيران»، عن توقيع طلبية لشراء 240 محركاً من طراز LEAP-1A من شركة «سي إف إم إنترناشيونال» لدعم الطائرات الـ120 التي تعاقدت على شرائها سابقاً من عائلة إيرباص A320neo، بما في ذلك طائرات A321XLR الجديدة.

وأعلنت «فلاي دبي» وشركة «سي إف إم إنترناشيونال» الثلاثاءعن اتفاقية خدمات 222 محرك LEAP-1B لأسطول الشركة من طائرات بوينغ 737-8/-9 العاملة او التي تحت الطلب بما في ذلك المحركات الاحتياطية.

ووقعت طيران الإمارات، سلسلة من العقود الممنوحة لشركة سافران بقيمة تزيد على 1.2 مليار دولار. ويتضمن ذلك صفقة بقيمة مليار دولار لشراء أحدث جيل من المقاعد للأسطول الجديد من طائرات إيرباص A350 وبوينج 777X-9 وطائرات بوينج 777-300 الحالية.