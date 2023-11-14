شكرا لقرائتكم خبر عن «آير كايرو» توسع شراكتها مع «سي إف إم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت «آير كايرو»، التابعة لشركة «مصر للطيران»، اتفاقية مع «سي إف إم إنترناشيونال» لصيانة 28 محركاً من طراز LEAP تستخدمها الناقلة حالياً في تشغيل 14 طائرة إيرباص A320neo خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2023. وقال حسين شريف فهمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «آير كايرو»: «يعد توسيع الشراكة مع «سي إف إم إنترناشيونال» محطة مهمة في استراتيجية التطوير التي تنتهجها».

وقال غايل ميهوست، الرئيس التنفيذي لشركة «سي إف إم إنترناشيونال»: «تتيح الاتفاقية للناقلة حرية اختيار مكان صيانة محركاتهم من طراز LEAP ضمن إطار نظامنا العالمي المفتوح لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة».

