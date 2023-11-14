شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعتزم تطوير عمل المصارف الحكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، مديري المصارف الحكومية كافة بإعداد خطة تُقدّم خلال شهر واحد، لتطوير عمل المصارف، تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكنن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أنه «في إطار متابعته إجراءات الإصلاح المصرفي، ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضم وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي ومديري المصارف الحكومية، جرت خلاله متابعة آليات العمل والإجراءات المتحققة في الإصلاح الإداري والمصرفي، الذي شرعت الحكومة في تنفيذه، وشكل إحدى أولويات العمل المندرجة ضمن الإصلاح الاقتصادي الشامل في البلاد».

وأضاف البيان، أن «السوداني وجّه مديري المصارف الحكومية كافة بإعداد خطة تُقدم خلال شهر واحد، لتطوير عمل المصارف تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكنن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة».

وأكد السوداني، أن مديري المصارف سيخضعون إلى تقييم الأداء في ضوء تطبيقهم الخطة، ومقدار الإنجاز، مشدداً على أن «الإصلاح الحقيقي الذي حرصت الحكومة على تحقيقه يرتكز على الإصلاح المصرفي، وهي عازمة على اتخاذ قرارات جريئة من أجل تنفيذ هذا الإصلاح بما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير عمل القطاعين العام والخاص».

وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد مناقشة تطبيق النظام المصرفي الشامل، عبر استخدام البرامج الإلكترونية المتطوّرة، والتكنولوجيا الحديثة في التعاملات المصرفية كافة، ومناقشة خطة التطوير المقدمة من شركة (إرنست آند يونغ) الدولية، بخصوص إعادة هيكلة مصرف الرافدين، بما يضمن تطوير أعماله وتقديمه حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات، وبما يضاهي المصارف الدولية، وبهذا الصدد وجّه رئيس الوزراء العراقي إدارات المصارف للاستعانة بالخبرات الدولية من خلال التعاقد مع مستشارين متخصّصين بالعمل المصرفي والمالي.