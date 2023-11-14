شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 10857 نقطة، وبتداولات بلغت 5.033 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 263.189 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.061 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 130 شركة

ارتفعت أسهم 130 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 81، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، التطويرية الغذائية، والبابطين، ومجموعة تداول، وباتك، ورتال، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الأصيل، والباحة، والزامل للصناعة، ودور، والعمران، الأكثر انخفاضا.

صعود مؤشر نمو

أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية نمو على ارتفاع بنسبة 1.2%، عند 22796 نقطة، وبتداولات بلغت 19.302 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.748 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 49.428 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 27، من بين 74 شركة مدرجة في السوق الموازية.