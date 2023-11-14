شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث غير أساسي على شروط وأحكام صندوق الخبير للدخل المتنوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة "الخبير المالية" (مدير الصندوق) عن تحديث غير أساسي على شروط وأحكام "صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول"، وذلك اعتباراً من تاريخ 15 جمادى الأولى 1445ه الموافق 29 نوفمبر 2023م.

البنود المحدثة

قالت الشركة في بيان على تداول: إن أبرز البنود المحدثة: - ملخص الصندوق: تم إضافة البنود التالية، وذلك للالتزام بتعميم الهيئة فيما يخص التزام مدير الصندوق بقواعد جباية الزكاة: مصاريف التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والزكاة.

وأضافت أن من ضمن البنود: المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق: تم التحديث على بند (مخاطر ضريبة الدخل والزكاة)، وذلك للالتزام بتعميم الهيئة فيما يخص التزام مدير الصندوق بقواعد جباية الزكاة.

وأشارت إلى أن من ضمن البنود: مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب: تم التحديث على جميع بنود فقرة (مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب) لتتماشى مع تحديثات: مصاريف التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأتعاب مراجع الحسابات.

ونوهت بأن البنود تشمل ومدير الصندوق: تم تحديث بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق، وأمين الحفظ: تم تحديث رقم الترخيص لأمين الحفظ، ومجلس إدارة الصندوق: تم التحديث على بيانات فقرة مجلس إدارة الصندوق.

وأوضحت بأن من البنود: الملحق (1) - ملخص الإفصاح المالي: تم إضافة البنود التالية، وذلك للالتزام بتعميم الهيئة فيما يخص التزام مدير الصندوق بقواعد جباية الزكاة: مصاريف التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والزكاة، فيما تم تحديث أتعاب مراجع الحسابات.