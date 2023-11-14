شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ديسمبر.. جمعية «عناية» تصوت على عرض الاندماج المقدم من «المتحدة للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (18:30) من مساء يوم الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل.

جدول أعمال الجمعية

قالت الشركة في بيان على تداول، إن جدول أعمال الجمعية، يتضمن: التصويت على العرض المقدم من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني إلى مساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في المتحدة للتأمين وفقاً لأحكام المواد (225) و (227) و(228) و (229) من نظام الشركات.

وأضافت أن ذلك، من خلال إصدار 19,260,167 سهم جديد في المتحدة للتأمين مقابل كامل أسهم رأس مال شركة عناية، وانقضاء شركة عناية نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة عناية والمتحدة للتأمين بتاريخ 1444/11/11هـ (الموافق 2023/05/31م) والمعدلة بتاريخ 1445/01/13هـ (الموافق 2023/07/31م).

وأوضحت بأن ذلك يتضمن التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة عناية والمتحدة للتأمين بتاريخ 1444/11/11هـ (الموافق 2023/05/31م) والمعدلة بتاريخ 1445/01/13هـ (الموافق 2023/07/31م)

وأشارت إلى أن ذلك يتضمن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.