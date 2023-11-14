شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضوين بمجلس إدارة صندوق الرياض ريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الرياض المالية عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الرياض ريت بسبب تعيين عضو مجلس الإدارة أحمد الحربي (عضو غير مستقل) وتعيين عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن الأحمد (عضو غير مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ 30/4/1445هـ الموافق 14/11/2023م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير،هم: رائد البركاتي (عضو غير مستقل)، وعبدالله الفارس (عضو غير مستقل)، وأحمد الحربي (عضو غير مستقل)، وعبدالرحمن الأحمد (عضو غير مستقل)، ووليد القاسم (عضو مستقل)، ومحمد المبارك (عضو مستقل).