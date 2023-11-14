الاقتصاد

تعيين عضوين بمجلس إدارة صندوق الرياض ريت

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الرياض المالية عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الرياض ريت بسبب تعيين عضو مجلس الإدارة أحمد الحربي (عضو غير مستقل) وتعيين عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن الأحمد (عضو غير مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ 30/4/1445هـ الموافق 14/11/2023م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير،هم: رائد البركاتي (عضو غير مستقل)، وعبدالله الفارس (عضو غير مستقل)، وأحمد الحربي (عضو غير مستقل)، وعبدالرحمن الأحمد (عضو غير مستقل)، ووليد القاسم (عضو مستقل)، ومحمد المبارك (عضو مستقل).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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