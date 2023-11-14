شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير لـ"أوبك" يؤكد قوة أساسيات الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 82.85 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أيضا، أو 0.4 %، إلى 78.59 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وألقت أوبك في تقريرها الشهري باللوم على المضاربين في أحدث انخفاض في الأسعار،كما رفعت قليلا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024.
وفي الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم. وهبط مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في أكتوبر إلى مستويات لم تشهدها منذ جائحة كوفيد-19 وانكمشت الصادرات لذلك الشهر بأكثر من المتوقع.
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