شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للابتكار» ووكالة الإمارات للفضاء يعززان تكنولوجيا الطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ووكالة الإمارات للفضاء اتفاقية تعاون، لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون من خلال استغلال قدرات وإمكانات كل منهما، من أجل دعم وتطوير الاستثمار في تطوير تقنيات ابتكارية مستدامة تتعلق بقطاع تكنولوجيا الطيران والفضاء.

ووقع الاتفاقية، خلال معرض دبي للطيران، حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، والمهندس سالم القبيسي، المدير العام للوكالة.

ويعتبر المجمع موطناً لعدد من الشركات المتخصصة في تطوير تقنيات مختلفة في قطاعات الطيران، بما في ذلك تلك التي تعمل في تطوير الطائرات بدون طيار، وتطبيقات الواقع الافتراضي، وحلول التدريب الافتراضي، والخرسانة الموصلة للكهرباء، التي تجد تطبيقاً في المطارات والمنشآت المتعلقة بقطاع الطيران.

ويأتي هذا الإعلان، ضمن استراتيجية المجمع لتعزيز مكانة الشارقة وجهة عالمية للابتكار والبحث في مجال الطيران، عبر الاستفادة من السوق العالمية لتكنولوجيا الفضاء، التي نمت من 261.12 مليار دولار عام 2022 إلى 278.43 مليار دولار عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 6.6%.

وعلق المحمودي، على هذا التعاون بقوله: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في التزامنا بالمشاريع المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطيران، وتأتي في إطار هدف المجمع لجعل الشارقة مركزاً للابتكار والبحث في مجال الطيران والعلوم المختلفة، ونعمل جاهدين لاستقطاب ودعم الشركات والاستثمارات الملتزمة بتقديم بحوث وتطوير تقنيات علوم الفضاء وتكنولوجيا الطيران».

وبموجب الاتفاقية، سيعمل المجمع والوكالة على المساهمة في وضع خطط وبرامج متخصصة تهدف لتنمية قطاع الطيران، عبر السعي نحو دعم وتطوير التقنيات الحديثة والشركات الناشئة العاملة في قطاع الطيران، مدفوعاً بالأهداف المشتركة المتمثلة في تعزيز العلاقات الثنائية بما يساهم في عملية التنمية المحلية.

وتشارك الوكالة في العديد من المبادرات في المعرض، ويشمل ذلك مناطق مخصصة لتحدي ( Planet X) وبرنامج المناطق الاقتصادية الفضائية، وتسعى لتعزيز دور شركات القطاع الخاص الناشئة في مجال الفضاء في دولة الإمارات، ولتعزيز مكانة الدولة عالمياً دولة رائدة في مجال الاستثمار الفضائي وريادة الأعمال.

هذا ويضم المجمع مجموعة من المشاريع البحثية الواعدة في هذا المجال كتطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ومركز التدريب الافتراضي الذي يحاكي بيئات الطيران لتدريب طواقم الطائرات، ومشاريع مبتكرة مثل الخرسانة الموصلة للكهرباء ذات الصلة المباشرة بصناعة الطيران.