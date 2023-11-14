شكرا لقرائتكم خبر عن 237.5 مليون درهم أرباح «ديار» بنمو 130% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ملخص النتائج

أبرز الإنجازات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”كشفت ديار للتطوير، عن زيادة كبيرة في الأرباح، للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، ويرجع هذا النمو الملحوظ إلى الأداء القوي للمبيعات العقارية، والنموّ في أداء المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة.بلغت أرباح الفترة المذكورة 237.5 مليون درهم، مقابل 103.3 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022. كما بلغت إيرادات الفترة المذكورة 939.8 مليون درهم، 577.2 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022.ارتفعت الأرباح، للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 227% لتصل إلى 119.02 مليون درهم على أساس سنوي. كما حققت الإيرادات للربع نفسه، نمواً بنسبة 50% لتصل إلى 310.9 مليون درهم، بعد أن سجلت 207.7 مليون درهم، في الربع الثالث من عام 2022.وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي للشركة: «حققت ديار نتائج مالية إيجابية في النصف الأول من العام الحالي، وها نحن نواصل أداءنا المتميّز في الربع الثالث، وذلك بفضل نجاح مشاريعنا الأخيرة والزخم الكبير في إطلاق كافة المشاريع بشكل عام. وتشكل النتائج المالية التي نكشف عنها اليوم دليلاً على رؤيتنا الاستراتيجية. ويُعزى الارتفاع الملحوظ في إيراداتنا بالدرجة الأولى إلى النمو الكبير في إيرادات التطوير العقاري، التي وصلت إلى 334.6 مليون درهم. كما شكلت الإيرادات التي حققتها الشركة من مشروعَي تريا ومسك، إلى جانب التقدم المتسارع في عمليات بناء مشروع ريغاليا، حافزاً لهذه الإنجازات. وأَسهَم بيع كامل محفظة مشروعي نور ومسك في تعزيز الوضع المالي للشركة إلى حد كبير. ومع وصولنا إلى نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام، نؤكد على التزامنا بدعم الابتكار وتوفير قيمة لا تُضاهى لمستثمرينا وشركائنا وعملائنا على حد سواء. سنواصل رحلتنا نحو الربع الرابع من 2023، لتحقيق التميّز مدفوعين بمشاريعنا المستقبلية وتصميماتنا المميزة، حيث سيتم الإعلان عن إطلاق العديد من المشاريع خلال الأشهر القادمة».تواصل ديار التزامها بتوفير حلول عقارية مميّزة ترسم ملامح أفق دبي وتفوق تطلعات عملائها. وتجري الأعمال الرئيسية في تريا، البرج السكني الفاخر من ديار في واحة السيليكون بدبي، بخطى ثابتة حسب المخطط، ما يسلط الضوء على التزام الشركة بتقديم جودة استثنائية، ضمن الجدول الزمني المحدد.ووصلت نسبة الطوابق المصبوبة في برج ريغاليا، أحد المشروعات الرئيسية في ديار، إلى حوالي 50%، ما يمثل خطوة كبيرة نحو انتهاء أعمال البناء في المشروع. ويؤكد هذا الإنجاز حرص ديار على تنفيذ مشاريعها بكفاءة وفي الوقت المحدد.وتحظى ديار بسجل حافل في تسليم مشروعات عالية الجودة وإقامة شراكات طويلة الأمد مع المستثمرين والشركاء والعملاء، ما يسهم في دعم آفاقها المتنامية. وتأتي هذه النتائج المالية القوية بعد حصولها على العديد من الجوائز العالمية والإقليمية، والتي رسخت مكانة ديار بصفتها علامةً مميّزةً في القطاع العقاري. بما فيها جائزة «لكجري لايف ستايل 2023» عن مشروع مار كاسا، أول الأبراج السكنية الفاخرة من ديار على واجهة بحرية، بالإضافة إلى جائزتين من فئة خمسة نجوم وجوائز، ضمن أربع فئات رئيسية في حفل توزيع جوائز العقارات العربية 2023.