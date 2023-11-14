شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «موانئ أبوظبي» ترتفع 14% إلى 1.07 مليار درهم في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قفزت أرباح شركة موانئ أبوظبي بنسبة 14% لتصل إلى 1.07 مليار درهم في اول تسعة شهور من العام الجاري مقارنة ارباح بقيمة 940.57 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجلت أرباح الربع الثالث 402.68 مليون درهم مقابل أرباح قدرها 343.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة في أول 9 شهور بنسبة إلى 8.1 مليار درهم مقارنة مع 3.75 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2022.