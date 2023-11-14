شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران ترسم مسار نمو مستداماً بـ «خطة 2030» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت الاتحاد للطيران عن خططها المستقبلية للنمو، خلال معرض دبي للطيران. وناقش أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للشركة خطة النمو الطموحة للسنوات السبع المقبلة، التي تعمل تحت عنوان «خطة 2030».

وتمثل هذه الاستراتيجية، المدعومة من قبل أبوظبي القابضة، نقطة تحول محورية في رحلة الاتحاد للطيران، وتمهد الطريق لمستقبل يتميز بالنمو المستدام، وتعزيز تجارب العملاء، مع مساهمة اقتصادية كبيرة للإمارة.

وقال نيفيس: «مع احتفالنا بالذكرى العشرين لتأسيس الاتحاد للطيران، متحمسون للمستقبل. إن خطة 2030 هي الخطة التوجيهية، التي تدفع الاتحاد للطيران نحو المستقبل. فقد رسّخت حضورها على الساحة العالمية وتخطت جميع التحديات التي واجهتها بنجاح. والآن، وبفضل الدعم القوي من المساهمين ووجود خطة استراتيجية قوية، تستعد الشركة لتحقيق نمو مستدام ومربح».

ونقلت الاتحاد للطيران، على مدار العام الماضي، 13 مليون مسافر، بزيادة 30% عن عام 2022. ومن المقرر أن يستمر مسار النمو هذا مع خطة 2030، مع توقع تحقيق الذروة التي شهدها العام 2017 من حيث عدد المسافرين، وذلك بحلول أواخر العام المقبل أو أوائل عام 2025، وبلوغ الهدف مع 33 مليون مسافر، بحلول عام 2030.

وفي إطار هذه الخطة، ستمتد شبكة الاتحاد للطيران إلى أكثر من 125 وجهة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط آسيا وأوروبا. وفي الوقت نفسه، سيتضاعف الأسطول إلى أكثر من 160 طائرة، مع التركيز على ربط الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وآسيا، مع وجهات المدى الطويل في أوروبا وأمريكا الشمالية. وتشمل المبادئ الأساسية لاستراتيجية توسعة شبكة الوجهات التشغيل إلى وجهات جديدة، وتوفير المزيد من الخيارات، وزيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الدولية الرئيسية.

ولا تمثل الخطة علامة فارقة استراتيجية للتوسع فحسب، بل إنها تَعِد أيضًا بفوائد اقتصادية كبيرة لأبوظبي. وتهدف إلى جذب 10 ملايين مسافر من نقطة إلى نقطة إلى عاصمة الإمارات العربية المتحدة، بحلول عام 2030، ما يعزز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص العمل، ويرسخ مكانة أبوظبي مركز سفر عالمياً.

وأضاف نيفيس: «يعد افتتاح مبنى مطارنا الجديد، مبنى المسافرين A، نقطة انطلاق مثالية لنمو أعمالنا، وسيوفر القدرة الاستيعابية والجودة التي نحتاجها لتلبية متطلبات ضيوفنا».

وشهدت الاتحاد للطيران الكثير من النجاحات هذا العام، حيث أطلقت 12 وجهة جديدة، مع المزيد من الوجهات في شبه الجزيرة الهندية، بالإضافة إلى مدينة بوسطن الأمريكية والعاصمة الكينية نيروبي. وقامت أيضًا بتوسيع عملياتها في العديد من الأسواق الرئيسية، مع زيادة عدد الرحلات والشراكات بالرمز، وإضافة 16 طائرة جديدة إلى أسطولها.

واختتم نيفيس: «قبل عشرين عاماً، أطلق قادة دولة الإمارات العربية المتحدة شركة طيران مميزة اكتسبت سمعة عالمية. إن ماضينا العريق هو نقطة البداية المثالية لفصلنا التالي. ستضمن الخطة استمرارنا في إسعاد ضيوفنا وشعبنا وأمتنا في السنوات القادمة، وأن نكون شركة الطيران التي يرغب الجميع في السفر على متنها».