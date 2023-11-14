شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «سدافكو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك لاختيار تسعة أعضاء يكون من بينهم على الأقل ثلاثة أعضاء مستقلين وفقاً لتعريف العضو المستقل المنصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادرعن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.

ونوهت بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيعلن عن موعده لاحقاً وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

شروط الترشح

أشارت إلى أن على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفقاً لاستيفاء شروط ومعايير عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.

وأضافت أن من ضمن الشروط: تقديم خطاب طلب الترشح موقعاً بالصيغة المرفقة موجه لرئيس لجنة المكافآت والترشيحات يفيد برغبته في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة.

وتشمل الشروط: إكمال وتقديم نسخة موقعة من نموذج الإفصاح رقم (3) الصادرعن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق)، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

وتتضمن الشروط: استكمال تعبئة نموذج السيرة الذاتية رقم (1) وإرفاقه مع طلب الترشح، وتقديم نسخة موقعة من نموذج الاستقلالية (حسب تعريف هيئة السوق المالية) وإرفاقها مع طلب الترشح، وتقديم صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية، وسجل الأسرة للمتزوج، وجواز السفر (لغير السعوديين).

وأفادت بأن إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة، فيجب عليه أن يرفق مع طلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات، واللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات، وملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل ســنة من سـنوات الدورة.

ويقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما بأنه سيستخدم التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.