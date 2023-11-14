شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أمواج» يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 9 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة أمواج الدولية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023 بقيمة 9 ملايين ريال

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6 ملايين سهم، مشيرة إلى أن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

ووفقا لبيان الشركة ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة

فايز خطاب رئيسا للجنة المراجعة

وقرر مجلس إدارة أمواج الدولية بالإجماع في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لدورة جديدة على أن تبدأ اللجنة عملها من تاريخ 01 ديسمبر 2023م وحتى نهاية دورة المجلس الحالي والذي ينتهي في 26 اغسطس 2025.

وتتكون اللجنة من: فايز خطاب رئيسا، وعضوية كل من مازن الزهراني، وأحمد الغامدي.