شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة طاقة الرياح في ورطة مع انخفاض قيم الأسهم وانهيار الأرباح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعاني شركات الطاقة المتجددة من موسم أرباح قاسٍ حيث تؤدي سلاسل التوريد المتعثرة وعيوب التصنيع وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى تآكل الأرباح، ومع محاولة العالم التحول بوتيرة سريعة نحو الطاقة النظيفة، يكافح مصنعو المعدات لمواكبة الطلب العالمي المتزايد، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتساؤلات حول الاستدامة الاقتصادية للمشاريع واسعة النطاق من قبل اللاعبين الرئيسيين في الصناعة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

أخطاء التصنيع في شركة "سيمنز"

تواجه شركة "سيمنز" الألمانية عثرات خلال صناعة توربينات الرياح في الوقت الذي تتسابق فيه الشركات لبناء توربينات بوتيرة وحجم أكبر.

ودفعت المشكلات في جاميسا شركة سيمنز للطاقة إلى إلغاء توقعات أرباحها في وقت سابق من هذا العام.

وفي الشهر الماضي طلبت الشركة ضمانات تصل إلى 15 مليار يورو (16 مليار دولار) من الحكومة الألمانية. وكثيراً ما تجد شركات طاقة الرياح المتخصصة نفسها في كثير من الأحيان تتنافس على تراخيص لبناء توربينات بحرية من قبل شركات النفط والغاز التقليدية. وإذا فازت بعقد، فإن أسعار الكهرباء غالبا ما تكون منخفضة بحيث لا تبرر تكاليف التصنيع، مما يجعل الشركات تتطلع إلى حكوماتها في أوروبا والولايات المتحدة لتقديم قدر أكبر من الدعم واستعادة التوازن في السوق.

انخفاض مخزونات طاقة الرياح

ونتيجة لذلك، انخفضت معظم مخزونات طاقة الرياح بشكل حاد منذ بداية العام.

وفي تقرير نشر الأسبوع الماضي، أشارت شركة "أليانز" للأبحاث إلى أن أكبر ثماني شركات للطاقة المتجددة في العالم أعلنت عن انخفاض إجمالي قدره 3 مليارات دولار في الأصول في النصف الأول من العام، مع مواجهة مشاريع الرياح على وجه الخصوص لظروف مضطربة. وقال الاقتصاديون في الشركات إن موسم الأرباح الماضي كان بمثابة لحظة لإعادة التفكير لهذه الصناعة.

ارتفاع تكاليف البناء والتمويل

وقال الاقتصاديون في شركة أليانز للأبحاث ″يواجه القطاع بأكمله ارتفاع تكاليف البناء والتمويل ومشاكل مراقبة الجودة وبعض المعوقات في سلسلة التوريد. كما أدى التضخم وتقلبات أسعار الطاقة العالمية إلى زيادة تكاليف مشاريع طاقة الرياح، مما ألقى بظلال من الشك على جدوى العديد من المشاريع".

وتابعت "بعض المشاريع في الولايات المتحدة وكذلك في المملكة المتحدة معرضة لخطر التخلي عنها إذا لم تقدم الحكومات الدعم. وبما أن هذه المشاريع بدأت قبل أزمة الطاقة مع ضمان تعريفة التغذية التي كانت منخفضة، فإنها أصبحت الآن أكثر أهمية وغير مربحة أكثر".

أعلنت شركة أورستيد الدنماركية الأسبوع الماضي أنها ألغت تطوير مشروعين خارجيين في الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي خسائرهما 5.6 مليار دولار.

إعادة النظر في سياسة صفر الانبعاثات

قال جاكوب بيدرسن كبير المحللين في سيد بنك أن الشركات وصناع السياسات بحاجة إلى إعادة التفكير في استراتيجياتهم بخصوص صافي صفر انبعاثات وإذا كان واقعيًا.

وأضاف بيدرسن أن هناك "حاجة كبيرة لإعادة معايرة الأمر بشأن تكلفة التحول المخطط للطاقة بالنظر إلى ارتفاع أسعار توربينات الرياح بنسبة 20-30% في المتوسط منذ عام 2020.

تابع بيدرسن″إن التحول بخصوص توربينات الرياح في جميع أنحاء العالم أصبح أكثر تكلفة ".

خطوات أوروبا المناخية

أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة عمل جديدة لطاقة الرياح الشهر الماضي تهدف إلى زيادة القدرة المركبة لطاقة الرياح بشكل كبير. وقال بيدرسن إن هذا دليل على أن عملية إعادة المعايرة الضرورية جارية لكنها لن تتحقق أهدافها سريعا لأن هذه عملية ستستغرق وقتًا، ولكي يستثمر مطورو المشاريع في مشاريع جديدة، هناك حاجة إلى المزيد من الوقت فالشركات ببساطة لا تملك الأموال اللازمة للاستثمار بالقدر المطلوب في الوقت الحالي.