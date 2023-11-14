مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 67.35 نقطة ليقفل عند مستوى 10857.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 263 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، والبابطين، ومجموعة تداول، وباتك، ورتال الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأصيل، والباحة، والزامل للصناعة، ودور، والعمران الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و10.00% .

فيما كانت أسهم شركات رتال، والأصيل، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات رتال، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وأديس الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 268.54 نقطة ليقفل عند مستوى 22796.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.