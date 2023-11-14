شكرا لقرائتكم خبر عن 12.3 مليار درهم صافي دخل «أدنوك للغاز».. وتوزيعات مرحلية 7.776 فلس للسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، الثلاثاء، نتائجها المالية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2023، حيث حققت الشركة صافي دخل بقيمة 3.37 مليار دولار (12.3 مليار درهم)، بتراجع 9% من 3.71 مليار دولار (13.6 مليار درهم) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت الأرباح قبل الخصم 5.4 مليار دولار (19.8 مليار درهم) بتراجع 20% من 6.7 مليار دولار (24.5 مليار درهم) في فترة المقارنة.

وعلى صعيد الإيرادات، وصلت الإيرادات في 9 شهور إلى 16.4 مليار دولار (60.1 مليار درهم) بتراجع 17% من 19.8 مليار دولار (72.6 مليار درهم) في فترة المقارنة.

ووافق مجلس إدارة «أدنوك للغاز»، الثلاثاء، على توزيع أرباح نقدية مرحلية (أرباح مرحلية) بقيمة 1.625 مليار دولار (5.96 مليار درهم)؛ وذلك في 14 ديسمبر/ كانون أول 2023، بما يعادل 7.776 فلس للسهم الواحد، وسيتم دفع الأرباح المرحلية للمساهمين الذين امتلكوا أسهم «أدنوك للغاز» في تاريخ التسجيل 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

ومن المتوقع أن تقوم «أدنوك للغاز» بدفع 1.625 مليار دولار أخرى (5.968 مليار درهم) أرباحاً نقدية نهائية للسنة المالية 2023؛ وذلك في الربع الثاني من عام 2024. كما تهدف الشركة إلى زيادة توزيعات الأرباح السنوية من 3.25 مليار دولار، بمعدل نمو بمقدار 5% للسهم الواحد، خلال الفترة 2024-2027. ويعكس النمو في توزيعات الأرباح التدفقات النقدية المستقبلية القوية والمرنة لشركة «أدنوك للغاز»، والتي توفر المزيد من فرص الاستثمار في النمو المستقبلي طويل الأمد، وتوفير عوائد ثابتة للمستثمرين.

أداء مالي قوي

واصلت «أدنوك للغاز» تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي في بيئة سوق متقلبة اتسمت بضغوط من المستهلكين وعوامل جيوسياسية. وصلت إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2023 إلى 5.807 مليار دولار، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 8%، بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، نظراً إلى تحسن بيئة الأسعار وارتفاع حجم المبيعات. وعلى الرغم من الظروف السائدة في السوق، حافظت الشركة على هوامش مستقرة، بما يتوافق مع سياساتها والفترات السابقة. وإضافة إلى ذلك، واصلت الشركة تنفيذ استراتيجيتها للنمو، مع التركيز على رفع مستوى الكفاءة لتمكين زيادة صادرتها من السوائل ذات الهامش المرتفع.

وسجلت الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023 تحسناً، قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات، لتصل إلى 1.863 مليار دولار، بزيادة قدرها 5%، مقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، في حين ارتفع صافي الدخل للربع بنسبة 13% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.116 مليار دولار (4 مليارات درهم)، وتؤكد هذه النتائج مرونة الشركة وقدرتها على الاستفادة من فرص التحسين والنمو، في الوقت الذي يعكس فيه صافي الدخل المسجل لمدة تسعة أشهر، والبالغ 3.375 مليار دولار، انخفاض بيئة التسعير بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022.

وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «حققت الشركة نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من العام، على الرغم من بيئة أسعار منخفضة بالمقارنة مع عام 2022. حيث حافظت على استقرار هوامش الأرباح في الربع الثالث، قبل حساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات وصافي الدخل، في مؤشر على مرونتنا وقدرتنا على تحقيق عوائد مجدية على الرغم من تجاذبات السوق».

وأضاف: «لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، عبر استثمارات بلغت 5.6 مليار دولار، وذلك من خلال عقود تم إرساؤها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. تضمنت هذه العقود عقداً للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لبناء وحدات لالتقاط الكربون، والذي يشكل علامة فارقة في سعينا إلى إزالة الكربون من عملياتنا، ويتماشى مع طموح أدنوك لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2045».

وتابع: «استمرت الشركة في التوسع في المنتجات منخفضة الكربون، حيث أبرمت، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، عدة صفقات جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال بقيمة إجمالية تتراوح بين 9-12 مليار دولار، وبفضل عقد هذه الصفقات، قامت الشركة بتوسيع قاعدة عملائها الدوليين وإضافة العديد من الشركات عالمية المستوى وعلى وجه الخصوص من آسيا. كما يسعدني أيضاً، الإعلان أن التدفق النقدي الحر القوي لدى الشركة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مكننا من تغطية توزيعات الأرباح للعام بأكمله والمخصصة لعام 2023. وتماشياً مع توجيهاتنا السابقة للمساهمين، سنقوم بتوزيع الأرباح النقدية المرحلية الافتتاحية في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام».

التركيز على الاستثمارات

ضمن استراتيجيتها للنمو، منحت «أدنوك للغاز» عقوداً بلغ مجموعها 5.6 مليار دولار، عام 2023، كان من بينها عقد بلغت قيمته 3.6 مليار دولار، لإنشاء وتشغيل وحدات جديدة وتوسيع مرافق معالجة الغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لضمان الاستفادة الأمثل لمجمع الرويس الصناعي. وإضافة إلى ذلك، منحت الشركة عقداً آخر بقيمة 615 مليون دولار لمشروع التقاط الكربون. كما سعت إلى توسيع شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، من خلال عقد بلغت قيمته 1.34 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، جزءاً من برنامج «استدامة»، والذي يهدف إلى توريد كميات أكبر من الغاز الطبيعي لعملائها في الإمارات الشمالية.

صفقات توريد الغاز

في سعيها إلى الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي، وقعت الشركة صفقات توريد للغاز الطبيعي المسال تراوحت قيمتها بين 9-12 مليار دولار في هذا العام. وتعزز هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها مع شركات عالمية من بينها شركة اليابان للاستكشافات البترولية المحدودة، وشركة النفط الهندية المحدودة، وشركة بتروتشاينا المحدودة، وشركة جيرا للأسواق العالمية، من مكانة «أدنوك للغاز» مورداً عالمياً مستقراً وموثوقاً للغاز الطبيعي المسال، يتمتع بالقدرة على تلبية الطلب المحلي والعالمي.

مشاريع نمو قوية

في سعيها المتواصل إلى تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة أدنوك للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن «أدنوك للغاز» تعد ممكناً رئيسياً في تحقيق هدف المجموعة لخفض كثافة الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2030، وطموح الدولة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، وهدف أدنوك لتحقيق ذات الهدف في عام 2045. وتماشياً مع استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية وباعتبارنا جزءاً من خطة أدنوك الطموحة لإزالة الكربون، منحت الشركة مؤخراً عقداً لبناء وحدات احتجاز الكربون ومرافق خطوط الأنابيب وشبكة من الآبار لحقن ثاني أكسيد الكربون في محطة حبشان لمعالجة الغاز، وذلك لخفض انبعاثات الكربون بما يعادل 1.5 مليون طن سنوياً.