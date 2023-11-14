شكرا لقرائتكم خبر عن مركز «محمد بن راشد للفضاء» يمدد الشراكة مع «تاليس» و «ألتيك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

مدد مركز «محمد بن راشد للفضاء» مذكرة تفاهم لمدة عامين إضافيين، لتطوير حلول استكشاف الفضاء والكواكب، بحضور سالم حميد المري، مدير عام المركز وهيرفي ديري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تاليس إلينا سبيس، وفينشنزو جورجيو، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيك في معرض دبي للطيران 2023.

وقال سالم حميد المري، مدير عام المركز: «يعزز التعاون الشراكة الاستراتيجية ويسهم في تحقيق إنجازات جديدة في مجال استكشاف الفضاء، كما سيشمل مبادرات هامة تتضمن مهمات فضائية، وحلول مبتكرة، وتقنيات فضائية متقدمة، وهو ما يبرز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الريادي في مجال الفضاء على الساحة العالمية».

من جهته، قال وهيرفي ديري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تاليس إلينا سبيس: «إن تمديد مذكرة التفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء يفتح أفاقًا جديدة للتعاون في مجال مشاريع استكشاف الفضاء. تتمتع شركة تاليس إلينا سبيس بخبرة فريدة، والتي تحظى بالاعتراف العالمي، في مجال المدارات الأرضية المنخفضة وصولاً إلى القمر والمريخ، مما يمكنها من الكشف عن أسرار الكون».

وتشمل جوانب التعاون المحددة في المذكرة؛ تطوير المهام الاستكشافية بين الكواكب، وتصميم وإدماج أنظمة المسبار، وأنظمة المحاكاة الأرضية، وأنشطة التعليم العالي المتخصصة في مجال اكتشاف الفضاء وتطوير الأنظمة التقنية، إضافة إلى دعم أنشطة التعليم العالي وتطوير أنظمة استكشاف متطورة، مما يسهم بشكل كبير في جهود الاستكشاف الفضائي على الصعيدين الوطني والعالمي.