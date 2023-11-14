شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحلّق بعد بيانات عن انحسار التضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت محققة ارتفاعا حادا، الثلاثاء بعدما أدت بيانات عن انحسار التضخم بأكثر من المتوقع إلى زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت الأسهم ابتهاجا بالتقرير الأخير لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. وكان معدل التضخم ثابتًا في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، مما يوفر إشارة تبعث على الأمل على أن الأسعار المرتفعة بشكل عنيد تخفف من قبضتها على الاقتصاد الأمريكي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس سلة واسعة من السلع والخدمات شائعة الاستخدام، بنسبة 3.2٪ عن العام الماضي على الرغم من عدم تغييره خلال الشهر، وفقًا للأرقام المعدلة موسميا الصادرة عن وزارة العمل، الثلاثاء. وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يبحثون عن قراءات تبلغ 0.1% و3.3% على التوالي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.4٪ في سبتمبر.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 470 نقطة أو 1.3%. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3%. أسهم هوم ديبوت، التي ارتفعت بنسبة 6٪ تقريبًا بفضل أرباح الربع الثالث الأفضل من المتوقع، قادت مكاسب مؤشر داو جونز.