شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تفتح على ارتفاع بعد بيانات عن انحسار التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع حاد اليوم الثلاثاء بعدما أدت بيانات عن انحسار التضخم بأكثر من المتوقع إلى زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 243.33 نقطة، أو 0.71 بالمئة، إلى 34581.20 نقطة.

بورصة وول ستريت

صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 47.42 نقطة، أو 1.07 بالمئة، إلى 4458.97 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 247.63 نقطة، أو 1.80 بالمئة، إلى 14015.37 نقطة.