شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض الثلاثاء. وفي الإمارات انخفض مؤشر دبي 0.24% إلى 3973.21 نقطة متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية 2.3 بالمئة. كما نزل مؤشر أبوظبي 0.07% إلى 9529.56 نقطة.

ونزل مؤشر قطر 0.18% بعد انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.8 بالمئة.

لكن المؤشر السعودي ارتفع 0.6 بالمئة بعد ارتفاع كل من سهم شركة علم 2.4 بالمئة وعملاق النفط أرامكو السعودية 0.5 بالمئة.

وفي الكويت تراجع المؤشر 0.17 % إلى 7,180.61 نقطة، وفي البحرين ارتفع المؤشر 0.24 % إلى 1,938.79 نقطة وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، إن البورصة لديها خطة لتعزيز الطروحات الأولية للشركات التابعة للحكومة أو التي تساهم فيها الحكومة، وسيعلن ذلك قريباً.

وبيّن في تصريحات ل«أرقام»، على هامش لمؤتمر جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط – ميرا 2023 في البحرين، أن هناك طموحا لإطلاق الطروحات الأولية وصناعة السوق عبر منصة تبادل.

وفي مسقط ارتفع المؤشر 0.25% إلى 4,576.22 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة.