شكرا لقرائتكم خبر عن مركبة «M02» ذاتية القيادة في منصة شرطة دبي بمعرض الطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تفقد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة شرطة دبي المشاركة في معرض دبي للطيران 2023، بحضور اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، وعدد من كبار الضباط.

واطلع الفريق عبدالله المري على أحدث الابتكارات التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية ونظم الذكاء الاصطناعي، مشيداً بجهود فرق العمل وحرصهم على إبراز إنجازات شرطة دبي في واحد من أهم المعارض العالمية في قطاع الطيران، ومؤكداً أن هذه الأحداث تعزز السمعة الدولية والمكانة الرائدة لإمارة دبي، لما تحققه من دعم على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والتنظيمية.

واطلع القائد العام لشرطة دبي على مركبة «M02» ذاتية القيادة، والتي طورتها مواهب وإبداعات وطنية في قسم البحث والتطوير بشرطة دبي، وهي دورية ذكية ذاتية مخصصة للعمل في المجتمعات المحلية لضمان السلامة العامة والأمن على المستوى المحلي.

وتتميز المركبة بتزويدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تحتوي على تقنية التعرف الى الوجوه والى أرقام لوحات المركبات والمطلوبين، كما تمتلك القدرة على قراءة السلوك وتحليله وتحليل الأفراد المشتبه فيهم.

وتتميز كذلك بقدرتها على العمل المتواصل لمدة 15 ساعة، وبكاميرا 360 عالية الدقة، ومزودة بحساسات تمكنها من قراءة الأماكن المحيطة بها والتوقف وتغيير مسارها إذا ما واجهت جسماً أمامها.

واطلع أيضاً على الخدمات الشرطية الأخرى، منها خدمات مركز الاتصال 901، المخصص للحالات غير الطارئة والرد على استفسارات المتعاملين، ومنصة الجرائم الإلكترونية «e-Crime»، للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بسرية وخصوصية، وتطبيق شرطة دبي الذكي، ومراكز الشرطة الذكية التي تقدم خدماتها للجمهور طوال الـ 24 ساعة ودون تدخل بشري، هذا إلى جانب مشاركة مركز أنظمة الطائرات المسيرة التابع للإدارة العامة للعمليات بعرض أحدث التقنيات المستخدمة في المجال.

وتضمنت مشاركة شرطة دبي، عرض الطائرة العمودية من نوع «AW 139»، إيطالية الصنع، والتي تدعم العمل الأمني والمروري وعمليات الإنقاذ والنقل الجوي للحالات الحرجة، وتُساهم في تقديم خدمات أمنية سريعة تخدم المجتمع، وكذلك عمليات الإنزال السريع والإنقاذ بالرافعة، والقدرة على تنفيذ مهام متعددة، منها الإسعاف الجوي، ونقل الفرق التخصصية وفرق البحث والإنقاذ.