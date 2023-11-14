شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يقرّ قواعد الحصول على «الشنغن» إلكترونياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة، الإثنين، تتيح للأشخاص الذين يخططون للسفر إلى منطقة «شنغن»، التقدم بطلب للحصول على التأشيرة عبر الإنترنت.

وقال «فرناندو غراندي غوميز»، القائم بأعمال وزير الداخلية الإسباني: «ستحدث إمكانية الحصول على تأشيرة شنغن أونلاين فارقاً كبيراً للمواطنين، وستعمل على تبسيط عمليات تقديم الطلبات للمسافرين. وفي الوقت نفسه، ستخفف الإجراءات الجديدة العبء على الإدارات الوطنية، التي ستكون قادرة على الاستجابة بسرعة وفعالية أكبر».

وفي التفاصيل التي نشرها المجلس على موقعه الرسمي عبر الإنترنت، سيتم إنشاء منصة خاصة لطلبات تأشيرة الاتحاد الأوروبي، والحصول على تأشيرات شنغن. وعلى المتقدمين إدخال جميع البيانات ذات الصلة، وتحميل النسخ الإلكترونية من وثائق سفرهم والمستندات الداعمة، ودفع رسوم التأشيرة الخاصة بهم. لافتاً إلى أنه سيتم تحديد تاريخ تطبيق القواعد الجديدة عند جهوزية المنصة.

وأضاف بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه سيصبح الحضور الشخصي للقنصليات أو السفارات ضرورياً فقط للمتقدمين لأول مرة، وللأشخاص الذين لم تعد بياناتهم البيومترية صالحة، أو من لديهم وثيقة سفر جديدة. كما سيتم استبدال ملصق التأشيرة الحالي، برمز شريطي مشفر ومُوقّع.