دي إل سرفيسز تطور مرافق الضيافة على متن سفينة «أرويا كروز»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت شركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، شركة «دي إل سرفيسز ، المميزة في مجال تصميم مرافق الضيافة للسفن البحرية السياحية، لتطوير مرافق المطاعم والضيافة الفاخرة على متن سفينة «أرويا كروز». وستتعاون شركة «دي إل سرفيسز» مع إدارة الأغذية والمشروبات في شركة «كولومبيا سيجناتشر»، المتخصصة في مجال خدمات الضيافة الفاخرة، لتطوير وتصميم كل مرافق المطاعم والضيافة الموجودة على متن سفينة «أرويا كروز».

وتعد هذه الخطوة الجديدة من «كروز السعودية» جزءا من استراتيجيتها الشاملة، بالتعاون مع أبرز الشركات العالمية في إطار التزامها بتقديم تجارب وخدمات مميزة على متن سفينة «أرويا كروز» للرحلات البحرية.

كما يعد هذا التعاون أحد أكبر المشاريع التأهيلية في الصناعة البحرية، إذ ستعمل شركة «دي إل سرفيسز» على تصميم وتطوير مرافق تقدم خدمات ضيافة جديدة مميزة ومبتكرة على متن السفينة.

ويشمل نطاق التعاون إعادة تصميم وتجهيز جميع مرافق الضيافة الموجودة على متن السفينة باستخدام أحدث المعدات المتاحة، وفقا لتصاميم مبتكرة ومتطلبات كل منطقة على حدة، بهدف تقديم مجموعة متكاملة وفاخرة من المأكولات العالمية المميزة على متن سفينة «أرويا كروز»، إضافة إلى عرض تجارب الطهي الاستثنائية المستوحاة من الثقافة والتقاليد المحلية.